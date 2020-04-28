RAMAZAN İMSAKİYE
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Bilim dünyası bile bir türlü açıklayamıyor! Bu adamı hiç gördünüz mü? Binlerce insanın...

Bu yüzü tanıyor musunuz? Belki siz hiç görmediniz ya da gördünüz. Bu adam yüzlerce kişinin birbirinden habersiz şekilde rüyasında gördüğü bir yüz... 'Nasıl olur?' demekte haklısınız. Uzun yıllardır internetin esrarengiz fenomenlerinden biri haline gelen 'Bu Adam' (This Man) her ne kadar her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de duyurulmaya çalışsa da pek bilinmeyen bir karakter. İnsanların rüyalarına girdiği iddia edilen bu gizemli fenomenin sırrı bilim dünyası tarafından bile çözülemedi. İşte detaylar...

28.04.2020 11:09 - Son Güncelleme: 28.04.2020 11:09
Bilim dünyası bile bir türlü açıklayamıyor! Bu adamı hiç gördünüz mü? Binlerce insanın...

Bu yüzü tanıyor musunuz? Bu adam yüzlerce kişinin birbirinden habersiz şekilde rüyasında gördüğü bir yüz...

Ocak 2006 yılında, New York'ta ünlü bir psikiyatrın hastası, daha önce hiç görmediği bir insanın rüyasına girerek ona hayatıyla ilgili tavsiyeler verdiğinden bahsetti. Ardından psikiyatr için rüyasında gördüğü adamın yüzünü çizip bıraktı.

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Bilim dünyası bile bir türlü açıklayamıyor! Bu adamı hiç gördünüz mü? Binlerce insanın...

Birkaç gün sonra, bir başka hasta masada duran çizimi gördü. Bu onun da rüyalarına giren adamın ta kendisiydi! O da bu adamı hayatında hiç görmediğine yemin ediyordu. Psikiyatr, bu çizimi başka meslektaşlarına gönderir. Birkaç ay içinde bu adamı rüyasında gördüğünü söyleyen 4 hasta daha gelir.

Bilim dünyası bile bir türlü açıklayamıyor! Bu adamı hiç gördünüz mü? Binlerce insanın...

İlk çizimin yapıldığı Ocak 2006'dan bugüne Los Angeles'tan Tahran'a, Paris'ten Moskova'ya 2000'den fazla insan bu adamı rüyasında gördüğünü söylemiş.

Bilim dünyası bile bir türlü açıklayamıyor! Bu adamı hiç gördünüz mü? Binlerce insanın...

Bu olay yayıldıkça 'Bu Adam' (This Man) olarak isimlendirilen çizim, dünya çapında bir fenomen haline gelmiş. Pek çok ülkede ve dilde, bu adamı bulmak için ilanlar var.

Bilim dünyası bile bir türlü açıklayamıyor! Bu adamı hiç gördünüz mü? Binlerce insanın...

Peki neden bu adam insanların rüyalarında beliriyor, bu sadece bir yanılgı ya da bilinçaltında yatan bir şey mi, yoksa daha gizemli ve korkunç bir açıklaması mı var?

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