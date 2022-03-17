Berat Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? 🙏Berat Kandili ibadetleri neler? Berat Kandili’nde okunacak dualar hangileri?

Tüm illerden milyonlarca Müslüman alemi Berat Kandili ibadetleri neler sorusuna yanıt arıyor. Bugün 17 Mart ve Şaban ayı içerisinde yer alan Berat Kandili idrak ediliyor. Sabahın erken saatlerinden bu yana İslam dünyası ibadetlerini doğru ve eksiksiz bir şekilde yerine getirmek için bilgileri araştırmaya başladı. Peki duaların ve tövbelerin kabul ettiği gün anlamına gelen, ellerin semaya yükseldiği Berat Kandili'nde okunacak dualar hangileri? Berat Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?