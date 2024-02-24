Berat gecesi 6 rekat namaz nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? 🤲🏻 BERAT KANDİLİ İBADETLERİ 2024! Berat Kandili çekilecek tespihler ve zikirler!

Berat Kandili, İslam inancında ruhsal temizlenme ve Yüce Allah'a daha da yakınlaşma imkanı sunan müstesna bir zaman dilimidir. Bu kutsal gecenin hikmetini derinlemesine kavrayıp, ondan azami derecede faydalanmak her Müslüman için önemli bir hedeftir. Berat Kandili, affedilme ve manevi yenilenme umuduyla idrak edilen, Allah'ın (c.c.) lütuf ve merhametinin bollaştığı, duaların karşılık bulduğu ve tövbelerin kabul edildiği özel bir zamandır. Bu değerli gecede yerine getirilebilecek ibadetler, müminlerin manevi bir arınma yaşamasına vesile olur. Peki Berat gecesi 6 rekat namaz nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? İşte BERAT KANDİLİ İBADETLERİ 2024! Berat Kandili çekilecek tespihler ve zikirler!
Berat Kandili, Müslümanlar için büyük öneme sahip olan mübarek bir gecedir. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan bu özel gece, Müslümanlar tarafından "Arınma Gecesi" olarak kabul edilir. İşte Berat Kandili'nin anlamı, önemi ve faziletleri...
BERAT GECESİNİN ÖNEMİ
◼ Berat Gecesi, amel defterinin yazıldığı haiz bir gündür. Bu gecede, yıl içerisinde doğacak bebekler, ölecek kişilerin isimleri, bütün kulların rızkı tertip olunur ve herkesin amelleri Allah'a (CC) arz edilir. Mübarek gece, bir yıl içinde olacak her şeyin kaydedildiği ehemmiyetli bir zamandır.
BERAT GECESİ NELER YAPILMALI?
◼ Berat Gecesi Müslümanlarca kutsal sayılan günler arasındadır. İnananlar, bu geceyi diğer gecelerden farklı bir şekilde geçirme gayretindedir. Diğer gecelere nazaran daha fazla ibadet edilen mübarek kandillerde inananlar, günahlarından tövbe ederek Allah'tan af dileme fırsatı olarak görür.
◼ Berat Kandili'ne özel ibadet şekli bulunmamakla birlikte nafile namaz kılmak, oruç tutmak, tesbih ve zikir çekmek, dua etmek bu geceyi layıkıyla idrak etmek isteyenlerin yapabileceği şeylerdir.