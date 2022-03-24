Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldürmüştü! Katil Can Göktuğ Boz hakim karşısına çıkacak

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise konuyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında şüpheli Can Göktuğ Boz hakkında 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açmıştı.