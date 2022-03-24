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Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldürmüştü! Katil Can Göktuğ Boz hakim karşısına çıkacak

Katil Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcı ile vahşice katlettiği Başak Cengiz'in ölüme ilişkin ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilmişti. Türkiye'yi yasa boğan olayda, Adli Tıp katilin ceza sorumluluğunu etkileyecek veya ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl sağlığı veya akıl zayıflığı tespit edilmediğini raporlamıştı. Cani Göktuğ Boz yarın hakim karşısında hesap verecek.

24.03.2022 13:39 - Son Güncelleme: 24.03.2022 14:04
Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla öldürmüştü! Katil Can Göktuğ Boz hakim karşına çıkacak

İstanbul Ataşehir'de yaşanan korkunç cinayette 9 Kasım 2021 tarihinde bir sitenin önünde yürüyen 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz, bu sitede oturan Can Göktuğ Boz'un kılıçlı saldırısına uğramıştı.

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Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla öldürmüştü! Katil Can Göktuğ Boz hakim karşına çıkacak

Aynı sitede oturduğu öğrenilen Cengiz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken samuray kılıçlı cani ise tutuklanmıştı.

Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla öldürmüştü! Katil Can Göktuğ Boz hakim karşına çıkacak

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise konuyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında şüpheli Can Göktuğ Boz hakkında 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açmıştı.

Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla öldürmüştü! Katil Can Göktuğ Boz hakim karşına çıkacak

İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk celsesi geçen ay görülmüştü.

Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla öldürmüştü! Katil Can Göktuğ Boz hakim karşına çıkacak

Duruşmaya tutuklu sanık Can Göktuğ Boz kaldığı cezaevinden getirilirken, müştekiler Başak Cengiz'in ailesi ve taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulunmuştu.

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