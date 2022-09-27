Bağcılar cinayeti sansürsüz videosu Twitter'da infial yarattı! Bağcılar annesinin kafasını kesen Ali Sayan kaç yıl hapis cezası aldı? Annesinin kafasını kesen Ali Sayan TUTUKLANDI MI?

Bağcılar'da beraber yaşadığı annesini öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi.

Fevzi Çakmak Mahallesi 2005 Sokak'taki 3 katlı apartmanın birinci katında kalan 26 yaşındaki A.S. henüz belirlenemeyen nedenle annesi H.S. (58) ile tartıştı.