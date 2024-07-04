SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Galerileri

Ayetel Kürsi'nin Türkçe Okunuşu: Ayetel Kürsi Duası Meali Tefsiri Faziletleri! AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU BURADA

AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU: Ayetel Kürsi, Kur'an-ı Kerim'in en önemli ve faziletli ayetlerinden biri olarak bilinir ve Bakara Suresi'nin 255. ayetini oluşturur. Müslümanlar tarafından büyük bir saygı ve derin bir inançla okunan bu ayet, Allah'ın varlığını, birliğini, eşsiz gücünü ve bilgisini vurgular. Ayetel Kürsi'nin Arapça yazılışı, Türkçe okunuşu ve anlamı, İslam dinindeki yerini ve önemini yansıtırken, bu ayetin faziletleri de oldukça çeşitlidir. Ayetel Kürsi, günlük ibadetlerde ve manevi korunma niyetiyle sıkça tekrarlanır. İşte Ayetel Kürsi Duası Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri Faziletleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024, 12:42 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 12:40
Ayetel Kürsi’nin Türkçe Okunuşu: Ayetel Kürsi Duası Meali Tefsiri Faziletleri! AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU BURADA 1

Ayetel Kürsi, Kur'an-ı Kerim'in Bakara Suresi'nin 255. ayetini oluşturan, İslam dininde büyük bir öneme sahip olan ayettir. Müslümanlar tarafından derin bir inanç ve saygıyla okunan bu ayet, Allah'ın varlığını, birliğini, eşsiz gücünü ve bilgisini vurgular. Ayetel Kürsi'nin Arapça yazılışı, Türkçe okunuşu ve anlamı, İslam dinindeki yerini ve önemini yansıtırken, bu ayetin faziletleri de oldukça çeşitlidir. Bu yazıda, Ayetel Kürsi'nin çeşitli yönlerini keşfedeceğiz. Ayetel Kürsi, İslam dininde oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu ayet, Allah'ın kudretini ve yüceliğini en güzel şekilde ifade eder ve Müslümanların Allah'a olan inançlarını pekiştirir. Ayetel Kürsi'nin İslam dinindeki yeri ve önemi, Müslümanların bu ayeti günlük hayatlarında sıkça okuması ve bu ayeti ezberlemesi ile de ortaya çıkar. İşte Ayetel Kürsi Duası Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri Faziletleri...

Ayetel Kürsi’nin Türkçe Okunuşu: Ayetel Kürsi Duası Meali Tefsiri Faziletleri! AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU BURADA 2

Ayetel Kürsi Okunuşu

Ayetel Kürsi, Bakara Suresi'nin 255. ayetidir. Bu ayetin Arapça okunuşu şu şekildedir:

"Allahu la ilâhe illâ hüvel hayyul kayyûm. Lâ te'huzuhû sinetun velâ nevm. Lehu mâ fissemâvâti ve mâ fil ard. Men zellezî yeşfeu indehû illâ biiznih. Ya'lemu mâ beyne eydîhim ve mâ halfehum. Velâ yuhîtûne bişey'in min ilmihî illâ bimâ şâe. Vesi'a kürsiyyuhussemâvâti vel ard. Velâ yeûduhû hıfzuhumâ ve hüvel aliyyul azîm."

Ayetel Kürsi’nin Türkçe Okunuşu: Ayetel Kürsi Duası Meali Tefsiri Faziletleri! AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU BURADA 3

Ayetel Kürsi Türkçe Anlamı

Ayetel Kürsi'nin Türkçe anlamı oldukça derin ve kapsamlıdır. İşte bu mübarek ayetin anlamı:

"Allah'tan başka ilah yoktur; O, daima diri ve yaratıklarını koruyup yöneten bir zâttır. O'nu ne bir uyuklama tutar ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. İzni olmadan, O'nun huzurunda şefaat edecek kimdir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. O'nun dilediği kadarının dışında, insanlar O'nun ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Onları koruyup gözetmek O'na ağır gelmez. O, yücedir, büyüktür."

SON DAKİKA