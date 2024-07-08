AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU - Ayetel Kürsi'nin Türkçe Okunuşu: Ayetel Kürsi Duası Meali Tefsiri Faziletleri Sayfamızda

Ayetel Kürsi, Kur'an-ı Kerim'in en faziletli ve önemli ayetlerinden biridir. Bakara Suresi'nin 255. ayeti olan Ayetel Kürsi, Müslümanlar tarafından büyük bir saygı ve derin bir inançla okunur. Bu ayet, Allah'ın varlığını, birliğini, eşsiz kudretini ve her şeyi kuşatan bilgisini vurgular. Arapça yazılışı, Türkçe okunuşu ve anlamı ile Ayetel Kürsi, İslam dinindeki önemini ve faziletlerini açıkça yansıtır. Ayetel Kürsi, İslam'ın en faziletli ayetlerinden biri olarak kabul edilir ve Allah'ın yüceliğini, her şeyin O'nun bilgisi ve kontrolü altında olduğunu anlatır. Müslümanlar tarafından sabah ve akşam namazlarından sonra, yatmadan önce ve çeşitli zamanlarda okunarak manevi korunma niyetiyle sıkça tekrarlanır. Hadis-i Şeriflerde, Ayetel Kürsi'nin okunmasının kişiyi kötülüklerden ve şeytandan koruduğu, eve bereket getirdiği ve okuyanın cennete girmesine vesile olduğu belirtilmiştir. İşte Ayetel Kürsi'nin Türkçe Okunuşu, Ayetel Kürsi Duası Meali Tefsiri Faziletleri...
Ayetel Kürsi, Bakara Suresi'nin 255. ayetidir. Bu ayetin Arapça okunuşu şu şekildedir:
"Allahu la ilâhe illâ hüvel hayyul kayyûm. Lâ te'huzuhû sinetun velâ nevm. Lehu mâ fissemâvâti ve mâ fil ard. Men zellezî yeşfeu indehû illâ biiznih. Ya'lemu mâ beyne eydîhim ve mâ halfehum. Velâ yuhîtûne bişey'in min ilmihî illâ bimâ şâe. Vesi'a kürsiyyuhussemâvâti vel ard. Velâ yeûduhû hıfzuhumâ ve hüvel aliyyul azîm."
Ayetel Kürsi'nin Türkçe anlamı oldukça derin ve kapsamlıdır. İşte bu mübarek ayetin anlamı:
"Allah'tan başka ilah yoktur; O, daima diri ve yaratıklarını koruyup yöneten bir zâttır. O'nu ne bir uyuklama tutar ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. İzni olmadan, O'nun huzurunda şefaat edecek kimdir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. O'nun dilediği kadarının dışında, insanlar O'nun ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Onları koruyup gözetmek O'na ağır gelmez. O, yücedir, büyüktür."