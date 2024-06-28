Ayetel Kürsi okunuşu, Türkçe anlamı, Arapça yazılışı ve faziletleri hakkında bilgi edinin. İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in en önemli ayetlerinden biri olan Ayetel Kürsi, Müslümanlar arasında sıkça okunan ve ezberlenen bir ayettir. Bu ayet, sayısız faziletiyle bilinir ve büyük öneme sahiptir. Ayetel Kürsi'nin okunuşu, Türkçe anlamı ve faziletleri üzerine detaylı bilgiler bu makalede sizlerle paylaşılacaktır. Ayetin manevi değerini ve etkilerini daha iyi anlamak için bu bilgileri kaçırmayın. İşte Ayetel Kürsi Duası Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri Faziletleri...
Ayetel Kürsi, Bakara Suresi'nin 255. ayetidir. Bu ayetin Arapça okunuşu şu şekildedir:
"Allahu la ilâhe illâ hüvel hayyul kayyûm. Lâ te'huzuhû sinetun velâ nevm. Lehu mâ fissemâvâti ve mâ fil ard. Men zellezî yeşfeu indehû illâ biiznih. Ya'lemu mâ beyne eydîhim ve mâ halfehum. Velâ yuhîtûne bişey'in min ilmihî illâ bimâ şâe. Vesi'a kürsiyyuhussemâvâti vel ard. Velâ yeûduhû hıfzuhumâ ve hüvel aliyyul azîm."
Ayetel Kürsi'nin Türkçe anlamı oldukça derin ve kapsamlıdır. İşte bu mübarek ayetin anlamı:
"Allah'tan başka ilah yoktur; O, daima diri ve yaratıklarını koruyup yöneten bir zâttır. O'nu ne bir uyuklama tutar ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. İzni olmadan, O'nun huzurunda şefaat edecek kimdir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. O'nun dilediği kadarının dışında, insanlar O'nun ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Onları koruyup gözetmek O'na ağır gelmez. O, yücedir, büyüktür."