Ayetel Kürsi , İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in en önemli ayetlerinden biridir. Müslümanlar arasında yaygın olarak okunan ve ezberlenen bu ayet, birçok fazileti ile bilinir. Bu makalede, Ayetel Kürsi'nin önemi, okunuşu, Türkçe anlamı ve faziletleri hakkında detaylı bilgilere yer verilecektir.

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Ayetel Kürsi Türkçe Anlamı

Ayetel Kürsi'nin Türkçe anlamı oldukça derin ve kapsamlıdır. İşte bu mübarek ayetin anlamı:

"Allah'tan başka ilah yoktur; O, daima diri ve yaratıklarını koruyup yöneten bir zâttır. O'nu ne bir uyuklama tutar ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. İzni olmadan, O'nun huzurunda şefaat edecek kimdir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. O'nun dilediği kadarının dışında, insanlar O'nun ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Onları koruyup gözetmek O'na ağır gelmez. O, yücedir, büyüktür."