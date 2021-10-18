Ayetel Kürsi nasıl okunur, Türkçe anlamı nedir? AYETEL KURSİ VE AYETEL KURSİ DUASI OKUNUŞU - İşte faziletleri...
Ayetel Kürsi, Ayetel Kürsi Kursi duası okunuşu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İçinde Allah'ın kürsüsünün zikredildiği amacıyla 'Ayetü'l-Kürsi' ismiyle anılan bu ayet hem muhtevası hem de aynı vakitte üstün özellikleri sebebiyle dikkatleri çekmiş, ile ilgili pek çok hadisler varit olmuş, çok sayıda okunmuş, şifaya ve korunmaya da vesile kılındı. Kelime-i şehadet ya da İhlas sureleri İslam'ın ve bu inancının özünü nasıl ihtiva ediyorsa ve Allah Teala'yı insanlara tanıtıyorsa, Ayetü'l Kürsi de (onlardan çok daha geniş ve çok daha çeşitli olarak) bu özelliği içeriğinde taşımaktadır.
18.10.2021 16:34
- Son Güncelleme: 18.10.2021 16:34
Ayetel Kürsi, Kuran-ı Kerim'in Bakara suresinin 255. ayetidir ve Medine-i Münevvere'de indirilmiştir. Hadis kaynaklarına göre, Ayetel Kürsi'nin pek çok faziletleri vardır. Her türlü kötülüklerden ve kazalardan korunma amacıyla Ayetel Kürsi okunmalıdır. Ayetel Kürsi Kuran-ı Kerim'deki yeri son derece farklıdır. Ayetel Kürsi Duası " Allah'ın tek bulunduğu ", Allah'tan başka ilahın bulunmadığı ve her şeyin onun bulunduğunu ifade etmektedir. Ayetel Kürsi duası, her namazın arkasından sonra okunmaktadır. Bu içeriğimizde Ayetel Kürsi'nin indirilmesi, Arapça ve Türkçe okunuşu, meali, fazileti, kaç defa okunması gerektiği konularında sizlere çeşitli bulgular veriyoruz.
AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU
Bismillahirrahmânirrahîm.
- Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm,
lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih,
ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,
velâ yü-hîtûne bi'şey'in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard,
velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.
AYETEL KÜRSİ TÜRKÇE ANLAMI
Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla.
"Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür."
ÂYET EL-KÜRSÎ'NİN KONULARI
On cümleden meydana gelen bu âyet-i kerîme, Kur'ân-ı Kerîm'in öne çıkan özelliklerinden olan tevhid (Allah Teâlâ'nın birliğini ispat), ahkâm (hükümler, buyruk ve nehiyler) ve kısas (kıssalar hakkındaki) ilimlerini birbiriyle iç içe zikretmesidir. Âyetü'l-Kürsî'de, Kur'ân-ı Kerîm'in bu özelliğini âdeta mushafın özeti niteliğinde görebilmek mümkündür.
Buna göre bu büyük âyet-i kerîme; Allah'ın birliği, onun hakikî diri (Hayy) oluşu, zâtı ile kaim (Kayyum) oluşu, Allah Teâlâ'nın yaratılmışların sıfatlarından ve onlara benzemekten tamamiyle uzak oluşu, yaratılmış olanların tümünün onun tasarrufunda bulunduğu, O'nun müsaadesi olmaksızın hiç kimsenin şefaat edemeyeceği, O'nun bilgisinin istisnasız her şeyi kuşattığı gerçeği, kudretinin arz ve semâlarda ne var ise hepsini kapsaması, zatının büyüklük ve yüceliği gibi hususları kapsamaktadır. Bu konular aynı vakitte "Tevhid" yani Allah Teâlâ'ya iman hususlarının esasını oluşturmaktadır.
Âyetü'l-Kürsî'yi her şeyden evvelce kıymetli kılan asıl unsur, kısaca özetlemeye çalıştığımız, sahip bulunduğu işbu içeriğidir. Bu içeriğe bakıldığında: "Allah Teâlâ sadece Âyetü'l-Kürsî'yi indirmiş olsaydı bile tek başına o, tüm insanlığın kurtuluşu amacıyla yeterdi" dahi denilebilir. Bu özelliklerine bağlı olarak Âyetü'l-Kürsî'nin Kur'ân-ı Kerîm'in en büyük âyeti bulunduğu Peygamber Efendimiz doğrultusundan açıkça beyan edilmiştir. Bu konuyla alakalı hadis-i şerifler, ileride, âyet-i kerîmenin fazîletlerine yer vereceğimiz başlık altında sunulacaktır.