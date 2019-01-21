Aslan ve kaplanın karşılaşması nefesleri kesti!
Youtube üzerinden yayınlanan bu görüntüler binlerce kez izlendi. Görüntülerin nerede ve ne zaman çekildiği bilinmiyor. Karşılaşmayı izleyenler ise gözlerini bu görüntülerden alamıyor.
21 Ocak 2019 Pazartesi, 09:13:12 Güncelleme: 09:29:25
Görüntülerin nerede ve ne zaman çekildiği bilinmiyor. Aslan ve Kaplan'ın dövüş görüntüleri sosyal medyayı salladı. İki avcının karşılaşmasını izleyen takipçiler gözlerine inanamadı. Milyonlarca kez tık'lanan görüntülerde Aslan ve Kaplan'ın uzun süre birbirine üstünlük sağlayamadığı görüldü. Uzun süren dövüş sürpriz bir sonla bitti. İşte sosyal medyanın dilinden düşmeyen o anlar...
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