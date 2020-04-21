Aslan kral öyle bir korktu ki... Vahşi doğada büyük şok! Ormanlar kralı aslan bile onu görünce kaçtı!

Onun dışında makamı, mevkisi ne olursa olsun geri dönmeyen hayvandır. Yedi vites var, geri vites yok lafı onun için söylenmiştir.

Rakiplerine karşı kükrerken çıkardığı sesin yanında aslan kükremesinin miyavlama gibi kaldığı söylenir. Zaten görselde de, 'küçük enişteye' karşı ne yapacağını düşünen bir aslanı görüyoruz.