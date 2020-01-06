Aslan kral öyle bir korktu ki... Vahşi doğada büyük şok! Ormanlar kralı aslan bile onu görünce kaçtı!
Aslanlar ormanların kralı olarak görülürler. Vahşi doğanın en güçlü hayvanları arasında yer alırlar. Ama bir tane hayvan var ki ona aslanlar bile bulaşmaz. Aslandan akrebe, kobradan aslana, komodo ejderine, timsaha kafa tutan bir hayvan. Ormanın kralı olarak ünlenmiş aslanın bile 'bu manyağa bulaşmayalım' diye düşünüp yer değiştirmesini sağlayan bir cesaret abidesi o! İşte 'manyağın oğlu' olarak bilinen, bal porsuğu ve hiç bilinmeyen yönler
Bal porsuğu dendiğinde, şöyle üç aylık yavru golden tatlılığı bekliyorsunuz değil mi? Evet ama kendisinin ismi oradan gelmiyor. Tahmin edilebileceği üzere, balı gerçekten çok seviyor. İğnesi birçok hayvanı nakavt edecek arıların kovanına yaptığı baskınlarda zarar görmemesini sağlayan, kalın derisi ile bu ismi almıştır.
Onun dışında makamı, mevkisi ne olursa olsun geri dönmeyen hayvandır. Yedi vites var, geri vites yok lafı onun için söylenmiştir.
Rakiplerine karşı kükrerken çıkardığı sesin yanında aslan kükremesinin miyavlama gibi kaldığı söylenir. Zaten görselde de, 'küçük enişteye' karşı ne yapacağını düşünen bir aslanı görüyoruz.