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Asın bayrakları Dünya'nın en iyi yemekleri seçildi! Türkiye listeye fişek gibi 11 yemekle girdi! Bakın hangi lezzetimiz...

Dünyanın ey iyi lezzetleri listesine Türkiye öyle bir lezzetle girdi ki...Duyan gururdan kabarıyor! Türk mutfağının mükemmel çeşitlerini hepimiz biliyoruz fakat yurt dışında da birçok kişi Türk mutfağı hastası bulunuyor. Yeni yıla az bir zaman kala gurme lezzetler konusunda ilk akla gelenler arasında yer alan bir site dünyanın en iyi yemeklerini listeledi. Türkiye ise tam 11 lezzetiyle listeye fişek gibi bir giriş yaptı. İşte gururdan göğsünüzü kabartacak o liste ve yemeklerimiz...

takvim.com.tr
26.12.2022 16:57 - Son Güncelleme: 26.12.2022 16:57
Asın bayrakları Dünya’nın en iyi yemekleri seçildi! Türkiye listeye fişek gibi 11 yemekle girdi! Bakın hangi lezzetimiz...

Yayımlanan liste birçok kişi tarafından merak edildi. İşte ilk 10'unda yer alan yemekler ve listeye göre Türk mutfağının en iyileri...

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Asın bayrakları Dünya’nın en iyi yemekleri seçildi! Türkiye listeye fişek gibi 11 yemekle girdi! Bakın hangi lezzetimiz...

1. KARE (JAPONYA)

Japon usulü bir etli köri yemeği olan Kare, ülkenin en popüler yemeklerinden biri. Pilavla servis edilen etli kuru fasulye bizde neyse, Japonlar için de Kare, o. Kare, ya da bizdeki adıyla Köri, genellikle sığır etiyle yapılıyor.

Asın bayrakları Dünya’nın en iyi yemekleri seçildi! Türkiye listeye fişek gibi 11 yemekle girdi! Bakın hangi lezzetimiz...

2. PICANHA (BREZİLYA)

Listenin ikinci sırasında Brezilya'nın bilinen en yemeklerinden olan Picanha var. Türkçede biftek anlamına geliyor.Picanha için et önce ızgarada pişiriliyor, ardından şişten dilimleniyor. Bu sayede ette çok az yağ kalıyor. Sertleşmeden pişmesi gerkiyor.

Asın bayrakları Dünya’nın en iyi yemekleri seçildi! Türkiye listeye fişek gibi 11 yemekle girdi! Bakın hangi lezzetimiz...

3. AMÊİJOAS À BULHÃO PATO (PORTEKİZ)

Yemek için istiridye ile zeytinyağı, sarımsak, limon suyu, beyaz şarap ve taze kişniş bazlı lezzetli bir sos bir araya getiriliyor. Yayvan br tabakta kaşık le tüketiliyor.

Asın bayrakları Dünya’nın en iyi yemekleri seçildi! Türkiye listeye fişek gibi 11 yemekle girdi! Bakın hangi lezzetimiz...

4. TANGBAO (ÇİN)

Listenin dördüncü sırasında yine bir Çin yemeği var.

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