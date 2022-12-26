Asın bayrakları Dünya'nın en iyi yemekleri seçildi! Türkiye listeye fişek gibi 11 yemekle girdi! Bakın hangi lezzetimiz...
Dünyanın ey iyi lezzetleri listesine Türkiye öyle bir lezzetle girdi ki...Duyan gururdan kabarıyor! Türk mutfağının mükemmel çeşitlerini hepimiz biliyoruz fakat yurt dışında da birçok kişi Türk mutfağı hastası bulunuyor. Yeni yıla az bir zaman kala gurme lezzetler konusunda ilk akla gelenler arasında yer alan bir site dünyanın en iyi yemeklerini listeledi. Türkiye ise tam 11 lezzetiyle listeye fişek gibi bir giriş yaptı. İşte gururdan göğsünüzü kabartacak o liste ve yemeklerimiz...
26.12.2022 16:57 - Son Güncelleme: 26.12.2022 16:57
Yayımlanan liste birçok kişi tarafından merak edildi. İşte ilk 10'unda yer alan yemekler ve listeye göre Türk mutfağının en iyileri...