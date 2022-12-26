Asın bayrakları Dünya’nın en iyi yemekleri seçildi! Türkiye listeye fişek gibi 11 yemekle girdi! Bakın hangi lezzetimiz...

1. KARE (JAPONYA)

Japon usulü bir etli köri yemeği olan Kare, ülkenin en popüler yemeklerinden biri. Pilavla servis edilen etli kuru fasulye bizde neyse, Japonlar için de Kare, o. Kare, ya da bizdeki adıyla Köri, genellikle sığır etiyle yapılıyor.