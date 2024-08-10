Arnavutköy'de kan donduran olay! Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında katletti

Arnavutköy'de Harun G, isimli katil boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında silahla katletti. Kan donduran cinayet sonrası eşinin başında silahla bekleyen canavar koca Harun G polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Harun G'nin eşini silahla vurduğu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Arnavutköy'de bir kişi boşanma aşamasındaki eşini sokakta silahla vurarak öldürdü.
Serpil G. (35) ile boşanma aşamasında olduğu eşi Harun G. (40) arasında Taşoluk Mahallesi Eslem Sokak'ta tartışma çıktı.