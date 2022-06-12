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Haberler Yaşam Ankara'da sel felaketi! Ankara'da okullar tatil edildi! Acı haber geldi: Akyurt'ta ölü sayısı yükseldi

Ankara'da sel felaketi! Ankara'da okullar tatil edildi! Acı haber geldi: Akyurt'ta ölü sayısı yükseldi

Ankara'da okullar tatil edildi mi? Ankara'da sel felaketi! Ankara'da Tatlar Deresi'nin taşması sonucu meydana gelen selde kaybolan 66 yaşındaki Ramazan Gök'ü arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Tatlar Deresi'nin taşması sonucu meydana gelen selde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ekipleri, Ankara'nın Akyurt ilçesinde sel nedeniyle bölgeye sevk edildi. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Akyurt'ta meydana gelen sel dolayısıyla itfaiyeye ve AFAD Ankara'ya toplamda 774 ihbar ulaştığını açıkladı. AFAD, Ankara'nın Akyurt ilçesinde yaşanan sel nedeniyle bölgeye ekiplerin sevk edildiğini açıkladı. Polatlı ilçesinde ve Esenboğa Havalimanı üzerinde meydana gelen hortum paniğe neden olurken, uçaklar uçaklar piste inemedi. Ankara Valisi Vasip Şahin, olumsuz hava koşullarını devam etmesi nedeniyle okullar pazartesi günü tatil edildi. Ankara Valisi Vasip Şahin, sel ve su baskını yaşanan Akyurt'ta bir kişinin elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

12.06.2022 18:56 - Son Güncelleme: 13.06.2022 00:08
Ankara’da sel felaketi! Ankara’da sele kapılan Ramazan Gök her yerde aranıyor!


Kentte dün etkili olan sağanağın ardından Altındağ ilçesindeki Tatlar Deresi`nin bulunduğu bölgede meydana gelen selde bir kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine gece boyunca arama kurtarma çalışmaları yapıldı.

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Ankara’da sel felaketi! Ankara’da sele kapılan Ramazan Gök her yerde aranıyor!


AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve itfaiye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sabahın erken saatlerinde tekrar başladı.

Ankara’da sel felaketi! Ankara’da sele kapılan Ramazan Gök her yerde aranıyor!


Balık adamların da katıldığı çalışmalara, sivil toplum örgütleri de destek veriyor.

Ankara’da sel felaketi! Ankara’da sele kapılan Ramazan Gök her yerde aranıyor!


Arama kurtarma çalışmaları, dere yatağı boyunca 15 kilometrekarelik bölgede ve Çubuk Barajı rekreasyon alanında sürüyor.

Ankara’da sel felaketi! Ankara’da sele kapılan Ramazan Gök her yerde aranıyor!

Başkentte, Tatlar Deresi'nin taşması sonucu meydana gelen selde kaybolan 66 yaşındaki Ramazan Gök'ü arama çalışmaları aralıksız sürüyor.

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