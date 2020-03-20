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Alametleri tek tek ortaya çıkıyor! 1400 yıl önce Peygamberimiz Hz.Muhammed haber vermişti!

Alametleri tek tek ortaya çıkıyor! 1400 yıl önce Peygamberimiz Hz.Muhammed haber vermişti! Peygamber Efendimiz (SAV), ahir zamanda ortaya çıkacak olan Deccal'ın alametlerini 1400 yıl önce müminlere bildirdi. Deccal, İlâhî dinlerde kıyamet alâmetlerinden sayılan ve insanları doğru yoldan saptırmaya çalışacağı kabul edilen olağan üstü güçlere sahip kişi. Kur'ân-ı Kerim'de Deccal'den bahsedilmez. Ancak sahih hadis kitaplarında Deccal ile ilgili pek çok rivayet vardır. Hadis-i şeriflerde Deccal'in vasıfları sıralanırken, onun, her haliyle bir insan olduğu belirtiliyor. Ancak gözlerinin birinin kör olduğu bildiriliyor. Hz. Peygamber bu hadisleriyle Deccal'in bazı vasıflarını haber veriyor. Buna göre Deccal, bir gözü kör olan bir insandır. Hz. Peygamber de ümmetini Deccal'e karşı uyarmıştır.

20.03.2020 10:26 - Son Güncelleme: 20.03.2020 10:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





