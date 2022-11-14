aksim'de patlayan canlı bomba paket görüntüleri dolaşıyor! Taksim İstiklal Caddesi patlama canlı fotoğrafları videoları infiale neden oldu! O kadın kim, tutuklandı mı?
Taksim'de yaşanan patlama tüm Türkiye'yi derin bir üzüntüye boğdu. İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana geldi. Patlamada çok sayıda kişinin yaralandığı ve öldüğü bildirildi. İstiklal'deki patlamaya ilişkin konuşan Başkan Erdoğan, "6 vefat söz konusu, 53 yaralımız var" dedi. İletişim Başkanı Altun, Altun: "Medya kuruluşlarını sorumlu olmaya, sosyal medya kaynaklı dezenformatif içeriklere itibar etmemeye, ilgili kamu otoritelerinin açıklamalarını esas almaya davet ediyoruz." dedi. İşte olayla ilgili son gelişmeler...
14.11.2022 09:15 - Son Güncelleme: 14.11.2022 09:40
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ!
Devletimizin ilgili birimleri bu kalleş saldırının faillerini ve arkasındaki failleri ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Türkiye'yi ve Türk milletini terörle teslim alma çabaları dün olduğu gibi bugün ve yarın da hedefine ulaşamayacaktır. Milletimiz İstiklal Caddesi'ndeki olayın önündeki ve arkasındaki olayın önündeki ve arkasındaki tüm unsurlarıyla ortaya çıkartılarak faillerinin hak ettikleri şekilde cezalandırılacağından emin olsunlar.