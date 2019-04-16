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A101 18 Nisan aktüel ürünler kataloğunda sürpriz ürünler! Onlarca sürpriz ürün A101'e geliyor!

A101 18 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 yine birbirinden farklı ürünler içeren kataloğuyla dikkat çekiyor. Kataloğda teknolojiden giyime, temizlik malzemelerinden ev ürünlerine onlarca ürün bulunuyor. İşte merakla beklenen A101 18 Nisan aktüel ürünler kataloğu...

16.04.2019 22:06 - Son Güncelleme: 16.04.2019 22:06
A101 18 Nisan aktüel ürünler kataloğunda sürpriz ürünler! Onlarca sürpriz ürün A101'e geliyor!

Birçok kişinin merakla beklediği A101 18 Nisan aktüel ürünler kataloğu görücüye çıktı. A101'in yayınladığı kataloğda yine teknoloji ürünleri dikkat çekiyor. Teknolojiden kişisel bakım ürünlerine, züccaciyeden tekstil ürünlerine, gıdadan temizlik ürünlerine birçok ürün bu katalogda bulunuyor. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler var? İşte A101 18 Nisan aktüel ürünler kataloğu...

A101 18 Nisan aktüel ürünler kataloğunda sürpriz ürünler! Onlarca sürpriz ürün A101'e geliyor!

SAMSUNG LED TV ÖZELLİKLERİ

2 adet USB girişi
Ekran aynalama
Wi-Fi
20W ses çıkışı
3 adet HDMI girişi
İnce Dizayn
USB'den film oynatma
Kredi Kartına 9 Taksit
Fiyat: 2 bin 929 TL

A101 18 Nisan aktüel ürünler kataloğunda sürpriz ürünler! Onlarca sürpriz ürün A101'e geliyor!

ELTON LED TV ÖZELLİKLERİ

200 Hz

Mega Contrast

2x8W ses çıkışı

1 adet USB girişi

2 adet HDMI girişi

2 yıl Sunny Garanti

A101 18 Nisan aktüel ürünler kataloğunda sürpriz ürünler! Onlarca sürpriz ürün A101'e geliyor!

SAMSUNG J6 CEP TELEFONU ÖZELLİKLERİ

1.4 GHZ Quad-Core İşlemci
3GB Ram
32 GB dahili hafıza
Android 8.1 Oreo işlemci
13 5MP arka kamera
8 MP ön kamera

A101 18 Nisan aktüel ürünler kataloğunda sürpriz ürünler! Onlarca sürpriz ürün A101'e geliyor!

ALTUS DERİN DONDURUCU ÖZELLİKLERİ

Değiştirilebilir kapı açılış yönü

Var

Garanti

2 yıl

Brüt hacim

102 litre

Çekmece sayısı

3 adet

Enerji sınıfı

A+

Derinlik

84 cm

Uzunluk

62,4 cm

Genişlik

54,5 cm

Derin dondurucu

4 yıldızlı

Üretim Yeri: Türkiye

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