8 Ağustos MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! İşte haftanın şanslı numaraları...
Yedi haftadır devreden Süper Loto'da haftanın sonuçları birçok kişi tarafından merakla bekleniyor. Geçen haftada bu haftaya 20 milyon 725 bin 541 TL ikramiye devretmişti. Bayilerden Süper Loto oynayan vatandaşlar heyecanla sonuçların açıklanacağı anı bekliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından merakla beklenen 8 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. İşte haftanın şanslı numaraları...
08.08.2019 21:14
- Son Güncelleme: 08.08.2019 21:24
DİĞER GALERİLER