7 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta salı indirimleri neler? Sürpriz ürünler ile güncel liste
7 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğundaki indirimli ürünler satşa çıktı. Bakım ürünlerini müşterilerinin karşısına çıkaran BİM marketler toplam 31 aktüel ürünü raflara dizdi. BİM müşterileri güncel aktüel ürünlerin neler olduğunu araştırmaya başladı. Bizde sizler için haberimizde BİM'in salı indirimlerine yer verdik. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte 7 Mayıs 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...
07.05.2019 09:13
- Son Güncelleme: 07.05.2019 09:13
BİM aktüel ürünler kataloğu burada! Salı günü indirimleri ile müşterilerine birçok ürünü sunan BİM marketler bu hafta bakım ürünlerine ağırlık verdi. Müşteriler bugünden itibaren bu ürünleri indirimli olarak alabilecekler. Kadınların ilgisini çekecek olan makyaj setleri, bakım ürünlerini haberimizde derledik. BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli olarak satılacak? İşte 7 Mayıs 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...
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