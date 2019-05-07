7 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta salı indirimleri neler? Sürpriz ürünler ile güncel liste

BİM aktüel ürünler kataloğu burada! Salı günü indirimleri ile müşterilerine birçok ürünü sunan BİM marketler bu hafta bakım ürünlerine ağırlık verdi. Müşteriler bugünden itibaren bu ürünleri indirimli olarak alabilecekler. Kadınların ilgisini çekecek olan makyaj setleri, bakım ürünlerini haberimizde derledik. BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli olarak satılacak? İşte 7 Mayıs 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...