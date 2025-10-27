6.1'lik Sındırgı depremini uzmanlar değerlendirdi! Şükrü Ersoy, Naci Görür, Şener Üşümezsoy'dan ilk açıklama geldi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen
6.1 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de yoğun şekilde hissedildi. Sarsıntının ardından tüm gözler uzmanlara çevrilirken, Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ilk değerlendirmelerini paylaştı.
✅ PROF. DR. NACİ GÖRÜR: "BU BÖLGE KIRILARAK DEPREM ÜRETMEYE DEVAM EDİYOR"
Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından bölgenin jeolojik yapısına dikkat çekti:
"Aktaş-Sındırgı/Balıkesir'de bir deprem oldu. Bu bölge bir grabenin (Gediz) kuzey horstu. Bu horst parçalanıyor. Zaten parçalanarak üzerinde KKD grabenlerin gelişmiş olduğu horst (Gördes, Demirci, Selendi, Uşak) deprem üreterek parçalamaya devam ediyor. Hasarlı evlerden uzak durun."
● Bölgedeki horst yapılarının kırılmaya devam ettiği
● Fayların birbirini tetiklediği ● Vatandaşların hasarlı yapılara girmemesi gerektiği uyarısını yaptı
✅ PROF. DR. ŞENER ÜŞÜMEZSOY: "İŞARET ETTİĞİM DEPREMİN DEVAMI, MARMARA'YI ETKİLEMEZ"
Canlı yayında değerlendirme yapan Üşümezsoy, depremin yerini ve büyüme yönünü anlattı:
"Sındırgı'da işaret ettiğim depremin devamı. Biraz daha güneye doğru gelen bir devamlılık var. Sındırgı'nın altındaki değil dağlarında olan bir deprem. Bu Marmara depremini etkilemez."
● Yaklaşık 100 km'lik bir yüzey yırtılması olduğunu
● Artçıların güneye doğru yeni fay düzlemine ilerlediğini ● 6.1 büyüklüğünün aşılmayacağını, en fazla 4.9 beklediğini söyledi ● "Rahat uyuyabilirler" ifadeleriyle panik olmaması gerektiğini belirtti
Prof. Dr. Şükrü Ersoy: "İstanbul için risk yok, daha büyük deprem beklemiyorum"
A Haber canlı yayınında depreme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, sarsıntının
İstanbul'da beklenen büyük depremle bağlantısının olmadığını belirtti. Ersoy, yaşanan depremden sonra daha güçlü bir sarsıntı beklemediğini dile getirerek "İstanbul'da yıkım oluşturacak bir durum söz konusu değil" açıklamasında bulundu.
"ALTI BÜYÜKLÜĞÜ KRİTİK, BU YÜZDEN İLK SAATLER ÖNEMLİ"
Prof. Dr. Ersoy, 6 ve üzeri depremlerin her zaman daha dikkatli incelenmesi gerektiğini vurguladı: