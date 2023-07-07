600 bölümdür geleceği tahmin ediyorlar! The Simpsons 2024 kehanetleri ortaya çıktı! Titan Denizaltı, Instagram Threads, Trump, Dolar...
The Sipmsons 2024 kehanetleri duyanları şoke ediyor. 11 Eylül saldırıları, Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesi, Beyrut patlaması, corona virüs gibi olayları daha önce bilen kehanetleri nedeniyle adı 'kahin'e çıkan The Simpsons'ın son olarak Titanik'i görmeye giden ancak bir felaket sonrası 5 kişinin yaşamını yitirdiği denizaltıyı da bildiği ortaya çıkmıştı. Birçok olayı öncden tahmin etmesiyle gündeme gelen The Simpsons dizisi son olarak Instagram Threads'ın logosunu yıllar önceden kullanmasıyla büyük ilgi çekti. İşte The simpsons'un 2024 kehanetleri...
07.07.2023 17:13 - Son Güncelleme: 13.07.2023 18:35
The Simspons 2024 kehanetleri yeniden gündemde yerini aldı. Instagram Threads, Titan Denizaltı ve birçok tahmininden sonra fenomen dizinin gelecek sene tahminleri merak ediliyor. İşte The Simpsons 2024 kehanetleri...
Yakın gelecekteki olayları tahmin etmesiyle gündeme damgasını vuran Simpsonlar dizisi, geçmişte Beyrut'taki patlamanın benzerinin yayınlanmasıyla ve koronavirüs salgınının bir benzerini tahmin etmesiyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Son olarak dizi itanik enkazını görmeye gidip kaybolan ve günlerdir aranan denizaltıyı bilmişti. Peki ya son günlerin en çok konuşulan konusu olan 'Threads?' Sosyal medya bununla sallanıyor. İşte haberin detayları...