58 yaşındaki Bilsen Pirpor’a ne oldu? Müge Anlı canlı yayınında son dakika bulunan ceset ona mı ait? Pirpor olayı nedir?

Faili meçhul olaylar ve kayıpların bulunması ile adından sıkça söz ettiren, Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeni bir kayıp vakası işleniyor.

58 YAŞINDAKİ BİLSEN PİRPOR'A NE OLDU ?