527 yıl ileriden geldim dedi TikTok’tan kehanetleri peş peşe sıraladı! Bu 3 günü aklınızın bir köşesine kazıyın: Artık hiçbir şey eskisi gibi...

Zaman yolculuğu iddiaları zaman zaman sosyal medyada gündeme geliyor. TikTok platformunda "527 yıl ileriden geldim" diyen bir kullanıcının kehanetleri büyük yankı uyandırdı. Bu kişi 2024 yılında yaşanacak şaşırtıcı olaylar hakkında paylaşımlar yaptı ve tüm dünyanın dikkatini çekecek iddialar ortaya koydu. Yaptığı paylaşımlarda 2024 yılında yaşanacak şaşırtıcı olaylardan bahseden bu kişi, söyledikleriyle adeta tüm dünyanın dikkatini çekti.