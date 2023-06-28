527 yıl ileriden geldim dedi TikTok'tan kehanetleri peş peşe sıraladı! Bu 3 günü aklınızın bir köşesine kazıyın: Artık hiçbir şey eskisi gibi...
Sosyal medya platformlarında son günlerde 2850'li yıllardan geldiğini iddia eden bir zaman yolcusunun ortaya çıkması, büyük bir ilgi ve tartışma yarattı. Bu kişi TikTok'tan kehanetleri için bizzat tarih verdi. Zaman yolcusu videoda 2024 yılında bazı şaşırtıcı olayların yaşanacağını öne sürdü. 500 yıl ilerden geldim diyen TikTok kullanıcısının iddiaları kısa sürede büyük ilgi gördü. Videonun altına yapılan yorumlarda bazı kişiler süper güç kazanmanın hayalini kurarken bazıları da bu iddialara şüpheyle yaklaştı.
28.06.2023 09:06 - Son Güncelleme: 28.06.2023 09:06
Zaman yolculuğu iddiaları zaman zaman sosyal medyada gündeme geliyor. TikTok platformunda "527 yıl ileriden geldim" diyen bir kullanıcının kehanetleri büyük yankı uyandırdı. Bu kişi 2024 yılında yaşanacak şaşırtıcı olaylar hakkında paylaşımlar yaptı ve tüm dünyanın dikkatini çekecek iddialar ortaya koydu. Yaptığı paylaşımlarda 2024 yılında yaşanacak şaşırtıcı olaylardan bahseden bu kişi, söyledikleriyle adeta tüm dünyanın dikkatini çekti.