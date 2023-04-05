500 T'nin artık esamesi okunmayacak! İstanbul'un en kalabalık otobüsü açıklandı! 500 T'ye dişli bir rakip geldi
İstanbul'un nüfusunun hızla artması, şehir içi ulaşımı daha da zor hale getiriyor. İstanbul'da ne kadar çok toplu taşıma aracı olursa olsun, kalabalık hiçbir zaman bitmiyor. İstanbul'da toplu taşıma araçlarına olan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Ancak, artan ihtiyacı karşılamak için yeterli sayıda araç bulunmaması, şehirdeki trafik sorununu daha da artırıyor. Bu nedenle, İstanbul'da toplu taşıma araçlarının sefer sayılarının artırılması ve güzergâhlarının genişletilmesi gerekiyor.
05.04.2023 13:56 - Son Güncelleme: 05.04.2023 15:03
Özellikle trafiği ile meşhur olan İstanbul yollarında bazı otobüs hatları yolculara resmen cehennemi yaşatıyor.
İstanbul, Türkiye genelinde en çok toplu taşıma araçlarının kullanıldığı şehirlerin başında geliyor.
500T, İstanbul İETT otobüs hatlarından birisidir ve en uzun otobüs hatlarından birisi olarak biliniyor.