RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Yaşam 500 T'nin artık esamesi okunmayacak! İstanbul'un en kalabalık otobüsü açıklandı! 500 T'ye dişli bir rakip geldi

500 T'nin artık esamesi okunmayacak! İstanbul'un en kalabalık otobüsü açıklandı! 500 T'ye dişli bir rakip geldi

İstanbul'un nüfusunun hızla artması, şehir içi ulaşımı daha da zor hale getiriyor. İstanbul'da ne kadar çok toplu taşıma aracı olursa olsun, kalabalık hiçbir zaman bitmiyor. İstanbul'da toplu taşıma araçlarına olan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Ancak, artan ihtiyacı karşılamak için yeterli sayıda araç bulunmaması, şehirdeki trafik sorununu daha da artırıyor. Bu nedenle, İstanbul'da toplu taşıma araçlarının sefer sayılarının artırılması ve güzergâhlarının genişletilmesi gerekiyor.

takvim.com.tr
05.04.2023 13:56 - Son Güncelleme: 05.04.2023 15:03
500 T’nin artık esamesi okunmayacak! İstanbul’un en kalabalık otobüsü açıklandı! 500 T’ye dişli bir rakip geldi

Özellikle trafiği ile meşhur olan İstanbul yollarında bazı otobüs hatları yolculara resmen cehennemi yaşatıyor.

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500 T’nin artık esamesi okunmayacak! İstanbul’un en kalabalık otobüsü açıklandı! 500 T’ye dişli bir rakip geldi

Uzun yıllardır dillerden düşmeyen en kalabalık otobüsün pabucu artık dama atıldı. 500T'den sonra en kalabalık otobüs hattı belli oldu. İşte yolculara çile çektiren o otobüs hattı...

500 T’nin artık esamesi okunmayacak! İstanbul’un en kalabalık otobüsü açıklandı! 500 T’ye dişli bir rakip geldi

İstanbul, Türkiye genelinde en çok toplu taşıma araçlarının kullanıldığı şehirlerin başında geliyor.

500 T’nin artık esamesi okunmayacak! İstanbul’un en kalabalık otobüsü açıklandı! 500 T’ye dişli bir rakip geldi

Bu sebeple İstanbul'da otobüs güzergahları büyük bir öneme sahip. Tuzla ve Zeytinburnu arasında sefer yapan 500T otobüsleri, İstanbul'un en uzun güzergahına sahip olma özelliğini taşıyor.

500 T’nin artık esamesi okunmayacak! İstanbul’un en kalabalık otobüsü açıklandı! 500 T’ye dişli bir rakip geldi

500T, İstanbul İETT otobüs hatlarından birisidir ve en uzun otobüs hatlarından birisi olarak biliniyor.

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