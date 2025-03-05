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5 MART AF YASASI SON DURUM | Kısmi af gelecek mi? Yeni infaz düzenlemesi kimleri kapsayacak?

Mahkumlar ve yakınları ceza infaz sisteminde yapılacak yeni düzenlemeleri merak ediyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kamuoyunda "Kovid Yasası" olarak bilinen ve 31 Temmuz 2023'ten önce kesinleşmiş cezaları kapsayan düzenlemeden faydalanamayanlar için yeni bir çalışma yürütüldüğünü açıkladı. Af niteliği taşımadığı belirtilen bu düzenleme infaz sürelerinde eşitlik sağlanmasını amaçlıyor. Peki kısmi af gelecek mi? Yeni infaz düzenlemesi kimleri kapsayacak? İşte konuya ilişkin son açıklamalar haberimizde.

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takvim.com.tr
5 MART AF YASASI SON DURUM | Kısmi af gelecek mi? Yeni infaz düzenlemesi kimleri kapsayacak?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Olağan Kongresi'nde infaz sistemiyle ilgili yeni düzenlemelere dair kritik mesajlar verdi. Bakanın açıklamaları sosyal medyada kısmi af beklentisini yeniden gündeme getirdi.

5 MART AF YASASI SON DURUM | Kısmi af gelecek mi? Yeni infaz düzenlemesi kimleri kapsayacak?

Yeni İnfaz Düzenlemesi Neler Getirecek?
Adalet Bakanı Tunç, kamuoyunda "af" olarak nitelendirilen bu beklentilere net bir cevap verdi. Meclis gündemine gelmesi planlanan yeni infaz düzenlemesi, cezaları kesinleşenler ile kesinleşmemiş olanlar arasındaki adalet dengesini sağlamayı amaçlıyor.

5 MART AF YASASI SON DURUM | Kısmi af gelecek mi? Yeni infaz düzenlemesi kimleri kapsayacak?

Bakan Tunç, "Bu bir af düzenlemesi değil. Ancak, eşitlik ilkesi gereği bir düzenleme yapılabilir." ifadelerini kullandı.

5 MART AF YASASI SON DURUM | Kısmi af gelecek mi? Yeni infaz düzenlemesi kimleri kapsayacak?

Kısmi Af Gelecek mi?
Bakanlık kaynakları, yeni infaz paketiyle ilgili detayların henüz netleşmediğini ancak "kısmi af" çerçevesinde bir düzenlemenin söz konusu olmadığını vurguluyor.

5 MART AF YASASI SON DURUM | Kısmi af gelecek mi? Yeni infaz düzenlemesi kimleri kapsayacak?

Bakan Tunç, "Bu bir af değil, infaz sistemine dair adil bir güncelleme." ifadelerini kullanarak beklentilerin farkında olduklarını ancak bunun genel bir afla karıştırılmaması gerektiğini belirtti.

5 MART AF YASASI SON DURUM | Kısmi af gelecek mi? Yeni infaz düzenlemesi kimleri kapsayacak?

Yargı Paketiyle Cezalar Daha Caydırıcı Olacak
Adalet Bakanı Tunç, yargı sisteminde cezaların daha caydırıcı hale getirilmesi amacıyla çalışmaların devam ettiğini de vurguladı. "Bazı suçlar için ceza alt ve üst sınırları yeniden düzenlenecek. 2 yılın altındaki suçlarda cezasızlık algısını ortadan kaldıracak düzenlemeler gündemde" dedi.

5 MART AF YASASI SON DURUM | Kısmi af gelecek mi? Yeni infaz düzenlemesi kimleri kapsayacak?

Yeni İnfaz Düzenlemesi Ne Zaman Meclise Gelecek?

Yargı Paketi kapsamında ele alınacak infaz düzenlemesinin TBMM gündemine ne zaman getirileceğine dair kesin bir tarih verilmedi.

(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)