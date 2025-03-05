5 MART AF YASASI SON DURUM | Kısmi af gelecek mi? Yeni infaz düzenlemesi kimleri kapsayacak?
Mahkumlar ve yakınları ceza infaz sisteminde yapılacak yeni düzenlemeleri merak ediyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kamuoyunda "Kovid Yasası" olarak bilinen ve 31 Temmuz 2023'ten önce kesinleşmiş cezaları kapsayan düzenlemeden faydalanamayanlar için yeni bir çalışma yürütüldüğünü açıkladı. Af niteliği taşımadığı belirtilen bu düzenleme infaz sürelerinde eşitlik sağlanmasını amaçlıyor. Peki kısmi af gelecek mi? Yeni infaz düzenlemesi kimleri kapsayacak? İşte konuya ilişkin son açıklamalar haberimizde.