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Haberler Yaşam 5-10-50-100 TL'lik paraların sağ köşesine dikkat! Bir anda servet sahibi olabilirsiniz! O paraların değeri çok büyük! Hemen bakın!

5-10-50-100 TL'lik paraların sağ köşesine dikkat! Bir anda servet sahibi olabilirsiniz! O paraların değeri çok büyük! Hemen bakın!

Yanlış basım banknotlar zengin ediyor. Yanlış basım paralar birçok kişi tarafından araştırılıyor. Parayı elinizden çıkarmadan önce mutlaka kontrol etmelisiniz.

takvim.com.tr
02.02.2023 14:24 - Son Güncelleme: 02.02.2023 16:09
5-10-50-100TL’lik paraların sağ köşesine dikkat! Bir anda servet sahibi olabilirsiniz! O paraların değeri çok büyük! Hemen bakın!

Merkez bankası tarafından bazı banknotlarda basım hataları görülebiliyor. Bu paralar koleksiyonerler tarafından araştırılıyor. Ceplerinde basım hataları ile karşılaşan vatandaşlar ise paraları satışa çıkarıyor.

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5-10-50-100TL’lik paraların sağ köşesine dikkat! Bir anda servet sahibi olabilirsiniz! O paraların değeri çok büyük! Hemen bakın!

Kusurlu basım banknotlar günümüzde de ilgi görüyor. İnternette yüksek tutarlarda paraların satın alındığını gören vatandaşlar cüzdanlarını kontrol ediyor.

5-10-50-100TL’lik paraların sağ köşesine dikkat! Bir anda servet sahibi olabilirsiniz! O paraların değeri çok büyük! Hemen bakın!

Yanlış basım hataları tüm paralar üzerinde görülebiliyor. Hatalı basım banknotlar insanların da ilgisini çekiyor.

5-10-50-100TL’lik paraların sağ köşesine dikkat! Bir anda servet sahibi olabilirsiniz! O paraların değeri çok büyük! Hemen bakın!

Paranın sağ üst köşesinde yazması gerekenden sıfırlar bazen yanlış basılabiliyor.

5-10-50-100TL’lik paraların sağ köşesine dikkat! Bir anda servet sahibi olabilirsiniz! O paraların değeri çok büyük! Hemen bakın!

Sıklıkla basılan 5-10-20-50 ve 100 TL'lik banknotlar da bu hata daha fazla görülüyor.

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