5-10-50-100 TL'lik paraların sağ köşesine dikkat! Bir anda servet sahibi olabilirsiniz! O paraların değeri çok büyük! Hemen bakın!
Yanlış basım banknotlar zengin ediyor. Yanlış basım paralar birçok kişi tarafından araştırılıyor. Parayı elinizden çıkarmadan önce mutlaka kontrol etmelisiniz.
02.02.2023 14:24 - Son Güncelleme: 02.02.2023 16:09
Merkez bankası tarafından bazı banknotlarda basım hataları görülebiliyor. Bu paralar koleksiyonerler tarafından araştırılıyor. Ceplerinde basım hataları ile karşılaşan vatandaşlar ise paraları satışa çıkarıyor.
Kusurlu basım banknotlar günümüzde de ilgi görüyor. İnternette yüksek tutarlarda paraların satın alındığını gören vatandaşlar cüzdanlarını kontrol ediyor.
Yanlış basım hataları tüm paralar üzerinde görülebiliyor. Hatalı basım banknotlar insanların da ilgisini çekiyor.