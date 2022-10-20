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Haberler Yaşam 30 saniyede dahi olduğunuzu gösterin... Bu fotoğraftaki 4 horozu bulun! 400 kişiden sadece 3'ü bulabildi!

30 saniyede dahi olduğunuzu gösterin... Bu fotoğraftaki 4 horozu bulun! 400 kişiden sadece 3'ü bulabildi!

Başlangıçta görsel gözü oldukça yoruyor ancak ibik detayına odaklandığınızda yavaş yavaş testi çözmeye başlayacaksınız. İşte oldukça az kişinin çözdüğü o görsel...

takvim.com.tr
20.10.2022 11:06 - Son Güncelleme: 20.10.2022 11:06
30 saniyede dahi olduğunuzu gösterin... Bu fotoğraftaki 4 horozu bulun! 400 kişiden sadece 3’ü bulabildi!

Zekanıza güvenenler buraya! Bu fotoğrafta 4 tane gizlenmiş horoz bulunuyor! Peki siz bu 4 horozu 30 saniyede bulabilir misiniz? Söz konusu optik illüzyon testi ülkemizde de 400 kişiye uygulandı ve sadece 3 kişi 4 horozu belirtilen sürede bulabildi. İşte o görsel...

GALERİ DEVAM EDİYOR
30 saniyede dahi olduğunuzu gösterin... Bu fotoğraftaki 4 horozu bulun! 400 kişiden sadece 3’ü bulabildi!

Yukarıda verdiğimiz görselde horozların nerede olduğunu işaretledik.

30 saniyede dahi olduğunuzu gösterin... Bu fotoğraftaki 4 horozu bulun! 400 kişiden sadece 3’ü bulabildi!

Sadece resme bakın ve tıpkı sizinkine benzeyen diş macunu tüpünü seçin.

30 saniyede dahi olduğunuzu gösterin... Bu fotoğraftaki 4 horozu bulun! 400 kişiden sadece 3’ü bulabildi!

TÜP 1'İ SEÇTİYSENİZ
Sen gerçek bir ateş adamısın! İnsanlar üzerinde silinmez bir izlenim bırakan parlak ve ilginç bir kişilik. Senin gibi çok az insan var, doğallığınla gurur duyabilirsin.

TÜP 2'Yİ SEÇTİYSENİZ
Sağduyulu, kurnaz ve para hakkında çok şey biliyorsun. Mali açıdan bağımsız olmak istiyor ve bunun için çalışmaya hazır mısınız?

30 saniyede dahi olduğunuzu gösterin... Bu fotoğraftaki 4 horozu bulun! 400 kişiden sadece 3’ü bulabildi!

TÜP 3'Ü SEÇTİYSENİZ
Sadık, sarsılmaz ve güvenilir biri olduğunuz söylenebilir. Herhangi bir sırrı söyleyebilirsin ve kimseye söylemeyeceksin. Bu harika.

TÜP 4'Ü SEÇTİYSENİZ
4 numaralı tüpü seçtiniz - bu, dişlerinizi daha fazla fırçalamanız gerektiği anlamına geliyor. Sadece bir şaka. Artık pratik olarak kullanılmayan bir diş macunu tüpünüz varsa, bu dişlerinizi fırçalamadığınız anlamına gelmez. Bu, bilinçli ve her şeye hazır olduğunuz anlamına gelir!

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