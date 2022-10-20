30 saniyede dahi olduğunuzu gösterin... Bu fotoğraftaki 4 horozu bulun! 400 kişiden sadece 3'ü bulabildi!
Başlangıçta görsel gözü oldukça yoruyor ancak ibik detayına odaklandığınızda yavaş yavaş testi çözmeye başlayacaksınız. İşte oldukça az kişinin çözdüğü o görsel...
TÜP 1'İ SEÇTİYSENİZ
Sen gerçek bir ateş adamısın! İnsanlar üzerinde silinmez bir izlenim bırakan parlak ve ilginç bir kişilik. Senin gibi çok az insan var, doğallığınla gurur duyabilirsin.
TÜP 2'Yİ SEÇTİYSENİZ
Sağduyulu, kurnaz ve para hakkında çok şey biliyorsun. Mali açıdan bağımsız olmak istiyor ve bunun için çalışmaya hazır mısınız?
TÜP 3'Ü SEÇTİYSENİZ
Sadık, sarsılmaz ve güvenilir biri olduğunuz söylenebilir. Herhangi bir sırrı söyleyebilirsin ve kimseye söylemeyeceksin. Bu harika.
TÜP 4'Ü SEÇTİYSENİZ
4 numaralı tüpü seçtiniz - bu, dişlerinizi daha fazla fırçalamanız gerektiği anlamına geliyor. Sadece bir şaka. Artık pratik olarak kullanılmayan bir diş macunu tüpünüz varsa, bu dişlerinizi fırçalamadığınız anlamına gelmez. Bu, bilinçli ve her şeye hazır olduğunuz anlamına gelir!