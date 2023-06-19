"2609'dan geldim" dedi kehanetleri dizdi sonun başlangıcının tarihini verdi "Dünyanın sonunu görecekler" Taş üstünde taş kalmayacak
Sosyal medya her geçen gün yeni bir zaman yolcusu çıkıyor... Onlara bir yenisi daha ekledin 2609 yılından geldiğini iddia eden, Tiktok'ta Aqua Traveler adıyla yayınlar yapan bir kullanıcı geleceğe dair kehanetlerini bir bir sıraladı. Dünyanın yok olacağı tarih ile birlikte robotların dünyayı ele geçireceği tarihi gün vererek açıklayan zaman yolcusunun dikkat çeken iddiaları bununla da sınırlı kalmadı.
19.06.2023 11:17 - Son Güncelleme: 19.06.2023 11:17
. Sosyal medyada "Aqua Traveller" kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan zaman yolcusu 2609 yılı ve öncesinden haberler verdi. Hazırladığı klipler ve verilen tarihler tüyler ürpertti.
Zaman yolcusu robotların dünyayı ele geçireceği tarihi bildiğini iddia etti. Öte yandan Dünyanın sonuna, yeni gezegenlere ve doğal afetlere dair bilgiler de paylaştı.