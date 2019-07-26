26 Temmuz BİM aktüel ürünler satışta! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte güncel liste...
BİM aktüel ürünler satışa çıktı. 26 Temmuz'da başlayan indirim fırsatından yararlanmak isteyen vatandaşlar, hangi ürünlerin indirimli olacağını araştırıyor. Yayınlanan BİM kataloğunda indirimli liste paylaşıldı. Peki, bu hafta BİM'in indirimli ürünleri neler? BİM'de hangi ürünler kampanyalı olarak satılıyor? İşte 26 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu...
26.07.2019 09:53
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