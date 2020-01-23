256 yaşında, 23 evlilik, 200'den fazla çocuk sahibi oldu! Dünyanın en uzun yaşayan insanı görenleri şoke etti!
Çinli Li Ching-Yuen'in 256 yaşında öldüğü iddia ediliyor. Üstelik bu iddia dünyanın en prestijli dergisi olan Time'da bile yer buldu. Dergi Yuen'in 256 yaşına kadar yaşamasının sırrının 'Köpek, güvercin, kaplumbağa' üçlüsünde olduğunu yazdı. Peki 256 yılı deviren Li Ching-Yuen'i kim keşfetti? 1930 tarihli New York Times makalesinde, Chengdu Üniversitesi profesörü 'Wu Chung-chieh', Li Ching-Yuen'i 1827 yılında 150'nci doğum gününde tebrik eden Çin İmparatorluğu hükümeti kayıtlarında keşfetti. Daha sonra bulduğu dökümanlar aynı adamın 1877 yılında 200'üncü doğum gününü tebrik ediyordu. 1928 yılında New York Times muhabiri Li'nin komşusu yaşlı erkeklerle görüştü ve pek çoğu Li'nin dedelerinin arkadaşı olduğunu söyledi.
Bir insan düşünün, tam 256 yaşına kadar yaşasın. Bir efsane ya da hayali bir masal değil! Çinli Li Ching Yuen isimli adam 256 yaşında bir efsane olarak hayata gözlerini yumdu. Ölümünün üzerinden yüzlerce yıl geçmesine rağmen nasıl bu kadar çok yaşadığı merak ediliyor. O ise sırrının 'köpek, güvercin, kaplumbağa' üçlüsü olduğunu söylüyor.
1930 tarihli New York Times makalesinde, Chengdu Üniversitesi profesörü 'Wu Chung-chieh', Li Ching-Yuen'i 1827 yılında 150'nci doğum gününde tebrik eden Çin İmparatorluğu hükümeti kayıtlarında keşfetti. Daha sonra bulduğu dökümanlar aynı adamın 1877 yılında 200'üncü doğum gününü tebrik ediyordu. 1928 yılında New York Times muhabiri Li'nin komşusu yaşlı erkeklerle görüştü ve pek çoğu Li'nin dedelerinin arkadaşı olduğunu söyledi.
256 YAŞINDA ÖLDÜ
Çinli bir bitki bilimci, dövüş sporcusu ve taktik veren olan Li Ching-Yuen, 1736'da doğduğunu söylese de kayıtlarda 1677 olarak gözüküyor. Bu doğum tarihlerine göre 1933 yılında öldüğünde ya 197 ya da 256 yaşında olması gerekiyor. İki halde de dünyanın en çok yaşayan insanı. 'Li Ching-Yuen 1677'de Chyi Jiang Hsie, Szechuan (Sichuan) köyünde doğmuş. Hayatının çoğunu dağların eteklerinde bitkiler toplayarak ve uzun yaşamın sırlarını araştırarak geçirdi.