25 Ekim Cuma BİM aktüel kataloğu yayınlandı! BİM'de Cuma günü ürün listesi yine dopdolu

Bu hafta BİM'de hangi ürünler yer aldığı merak konusu oldu. Her hafta yüz binlerce kişi tarafından büyük bir merakla takip edilen BİM aktüel kataloğunda yer alan ürünler açıklandı. 25 Ekim BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta özellikle ev ürünleri dikkat çekiyor. BİM'de bu hafta, soğuk geçecek kış günleri öncesi ısıtıcı ürünler, meyveler için pres yapabileceğiniz mutfak aletleri, hesaplı mutfak ürünleri bulunuyor. İşte BİM aktüel ürünler 25 Ekim kataloğu...

22.10.2019 01:32 - Son Güncelleme: 22.10.2019 01:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





