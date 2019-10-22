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25 Ekim Cuma BİM aktüel kataloğu yayınlandı! BİM'de Cuma günü ürün listesi yine dopdolu

Bu hafta BİM'de hangi ürünler yer aldığı merak konusu oldu. Her hafta yüz binlerce kişi tarafından büyük bir merakla takip edilen BİM aktüel kataloğunda yer alan ürünler açıklandı. 25 Ekim BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta özellikle ev ürünleri dikkat çekiyor. BİM'de bu hafta, soğuk geçecek kış günleri öncesi ısıtıcı ürünler, meyveler için pres yapabileceğiniz mutfak aletleri, hesaplı mutfak ürünleri bulunuyor. İşte BİM aktüel ürünler 25 Ekim kataloğu...

22.10.2019 01:32 - Son Güncelleme: 22.10.2019 01:41
25 Ekim Cuma BİM aktüel kataloğu yayınlandı! BİM'de Cuma günü ürün listesi yine dopdolu

Bu hafta cuma gününden itibaren BİM'de satışa sunulacak ürünler belli oldu. İşte bu hafta BİM'de satılacak ürünler...

25 Ekim Cuma BİM aktüel kataloğu yayınlandı! BİM'de Cuma günü ürün listesi yine dopdolu

Profesyonel Katlanabilir Stand Mikser Kivi KMX 3633

• Kolay saklama için katlanabilir kompakt tasarım ve sert plastik saklama kutusu

• 3 farklı tip paslanmaz çelik karıştırma aksesuarları

• 6 hız ayarı

• Otomatik dönebilen hazne

• 4 lt yüksek kalitede paslanmaz çelik kase

25 Ekim Cuma BİM aktüel kataloğu yayınlandı! BİM'de Cuma günü ürün listesi yine dopdolu

Portakal ve Nar Sıkımına Uygun Narenciye Presi

• ~80 kg baskı gücüne dayanabilmektedir

• Paslanmaz süzgeç

• Döküm taban

25 Ekim Cuma BİM aktüel kataloğu yayınlandı! BİM'de Cuma günü ürün listesi yine dopdolu

Cook'n Clean Tava

• ~32 cm

• Superglide yapışmaz iç kaplama

• Superglide yapışmaz dış kaplama sayesinde kolay temizlik

25 Ekim Cuma BİM aktüel kataloğu yayınlandı! BİM'de Cuma günü ürün listesi yine dopdolu

Kahve Fincan Seti

• 2 kişilik

• Şık kutuda

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