2+3+3+3 ve 3+3+3+2 şekline dikkat! T.C kimlik numaranı ezberleme şeklin zekanı ortaya koyuyor! O kişiler üstün zekasıyla harcanıyor...
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, vatandaşların kimlik tespiti ve resmi işlemler sırasında kullanılan temel bir bilgidir. Bu kimlik numarası 11 haneli sayılardan oluşur. T.C. Kimlik numarasının ezberlenme süreci, kişinin zihinsel yeteneklerini kullanarak bu uzun dizi sayı ve harfleri hatırlamaya çalışmasıyla gerçekleşir. Bu süreç, kişinin bellek ve dikkat kapasitesini zorlayarak zihinsel becerilerini geliştirmesine yardımcı olabilir. İşte TC kimlik numaranızı ezberleme şekline göre zeka türünüz...
22.07.2023 17:39 - Son Güncelleme: 22.07.2023 17:42
NATÜRALİST VE KİŞİSEL-İÇSEL ZEKA (2+3+2+2+2)
Bu zeka türüne sahip kişiler, çevredeki doğal varlıkları kolaylıkla ayırt edebilirler. Doğal dünyaya olan ilgileri ve merakları sayesinde, çevrelerine karşı duyarlı ve dikkatli olurlar. Mantıksal düşünme becerileri yüksektir ve hayatı ve kendilerini sürekli olarak sorgularlar.
SOSYAL VE GÖRSEL ZEKA (2+3+3+3)
Bu zeka türüne sahip kişiler, yüksek hayal gücü ve görsel algıya sahiptirler. Çevrelerindeki nesnelerin ve olayların arasındaki etkileşimi ve ilişkileri anlamakta başarılıdırlar. Sanatsal faaliyetlere ilgi duyarlar ve resim, heykel gibi alanlarda kendilerini ifade etme eğilimindedirler. Uzayda bulunan nesnelerin arasındaki etkileşimi anlamlandırma becerisine sahiptirler.