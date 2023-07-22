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Haberler Yaşam 2+3+3+3 ve 3+3+3+2 şekline dikkat! T.C kimlik numaranı ezberleme şeklin zekanı ortaya koyuyor! O kişiler üstün zekasıyla harcanıyor...

2+3+3+3 ve 3+3+3+2 şekline dikkat! T.C kimlik numaranı ezberleme şeklin zekanı ortaya koyuyor! O kişiler üstün zekasıyla harcanıyor...

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, vatandaşların kimlik tespiti ve resmi işlemler sırasında kullanılan temel bir bilgidir. Bu kimlik numarası 11 haneli sayılardan oluşur. T.C. Kimlik numarasının ezberlenme süreci, kişinin zihinsel yeteneklerini kullanarak bu uzun dizi sayı ve harfleri hatırlamaya çalışmasıyla gerçekleşir. Bu süreç, kişinin bellek ve dikkat kapasitesini zorlayarak zihinsel becerilerini geliştirmesine yardımcı olabilir. İşte TC kimlik numaranızı ezberleme şekline göre zeka türünüz...

takvim.com.tr
22.07.2023 17:39 - Son Güncelleme: 22.07.2023 17:42
2+3+3+3 ve 3+3+3+2 şekline dikkat! T.C kimlik numaranı ezberleme şeklin zekanı ortaya koyuyor! O kişiler üstün zekasıyla harcanıyor...

Zihinde bulunan farklı zeka türleri kişilerin farklı alanlarda yetenekli olabileceğini ve T.C. Kimlik Numarası'nın ezberlenme şeklinin de bu zeka türlerini nasıl yansıttığını gösteriyor.

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2+3+3+3 ve 3+3+3+2 şekline dikkat! T.C kimlik numaranı ezberleme şeklin zekanı ortaya koyuyor! O kişiler üstün zekasıyla harcanıyor...

NATÜRALİST VE KİŞİSEL-İÇSEL ZEKA (2+3+2+2+2)

Bu zeka türüne sahip kişiler, çevredeki doğal varlıkları kolaylıkla ayırt edebilirler. Doğal dünyaya olan ilgileri ve merakları sayesinde, çevrelerine karşı duyarlı ve dikkatli olurlar. Mantıksal düşünme becerileri yüksektir ve hayatı ve kendilerini sürekli olarak sorgularlar.

2+3+3+3 ve 3+3+3+2 şekline dikkat! T.C kimlik numaranı ezberleme şeklin zekanı ortaya koyuyor! O kişiler üstün zekasıyla harcanıyor...

Olayları ve durumları bilimsel açıklamalarla açıklamaya çalışırlar. Pratik ve yetenekli bireylerdir, aynı zamanda insan ilişkilerinde başarılıdırlar. Yenilikçi fikirler üretebilir ve merakları sayesinde sürekli olarak yeni bilgiler öğrenme isteğine sahiptirler.

2+3+3+3 ve 3+3+3+2 şekline dikkat! T.C kimlik numaranı ezberleme şeklin zekanı ortaya koyuyor! O kişiler üstün zekasıyla harcanıyor...

SOSYAL VE GÖRSEL ZEKA (2+3+3+3)

Bu zeka türüne sahip kişiler, yüksek hayal gücü ve görsel algıya sahiptirler. Çevrelerindeki nesnelerin ve olayların arasındaki etkileşimi ve ilişkileri anlamakta başarılıdırlar. Sanatsal faaliyetlere ilgi duyarlar ve resim, heykel gibi alanlarda kendilerini ifade etme eğilimindedirler. Uzayda bulunan nesnelerin arasındaki etkileşimi anlamlandırma becerisine sahiptirler.

2+3+3+3 ve 3+3+3+2 şekline dikkat! T.C kimlik numaranı ezberleme şeklin zekanı ortaya koyuyor! O kişiler üstün zekasıyla harcanıyor...

Resim yaparak veya görsel materyallerle çalışarak daha etkili bir şekilde öğrenirler. Yaratıcılık ve estetik anlayışları gelişmiştir. Aynı zamanda yol bulma, harita kullanma gibi konularda da başarılıdırlar.

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