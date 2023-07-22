2+3+3+3 ve 3+3+3+2 şekline dikkat! T.C kimlik numaranı ezberleme şeklin zekanı ortaya koyuyor! O kişiler üstün zekasıyla harcanıyor...

NATÜRALİST VE KİŞİSEL-İÇSEL ZEKA (2+3+2+2+2)

Bu zeka türüne sahip kişiler, çevredeki doğal varlıkları kolaylıkla ayırt edebilirler. Doğal dünyaya olan ilgileri ve merakları sayesinde, çevrelerine karşı duyarlı ve dikkatli olurlar. Mantıksal düşünme becerileri yüksektir ve hayatı ve kendilerini sürekli olarak sorgularlar.