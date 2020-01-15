2030 yılından geldiğini açıklamıştı! Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! Bakın sırada ne var?
2030 yılından geldiğini açıklamıştı! Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! Bakın sırada ne var? Sırada kan donduran bir gelişme var... Noah'nın adını duymuşsunuzdur. Birçok zaman yolcusu çıktı ama Noah, yalan dedektörüyle kendini ispatlamaya çalışmıştı. Noah kehanetlerini bir bir sıralamaya devam ederken tüm tahminleri gerçekleşiyor. Kehaneti yine gerçekleşen Noah, dikkatleri üzerine çekti. İşte 2030 yılından geldiğini iddia eden Noah'ın kehanetleri. Kehanet: Gaybdan haber vermenin bir başka türü kehanettir. Bu işi yapan kişilere kahin denir. Câhiliye Arapları derin bir araştırmaya dayanan bilgilere sahip olan kişilere de kahin derlerdi. Dinî literatürde de kâhin denince, gelecekte meydana gelecek olayları bildiğini iddia eden, gizli ve görünmeyen âlemden haberdar olduğunu söyleyen kişilerin genel adı olmuştur.
Sırada bakın ne var? Zamanda yolculuk yaptığını iddia ederek 2030 yılından geldiğini açıklayan Noah'ın kehanetlerinin bir bir gerçekleşmesi sosyal medyayı salladı. 2030 yılından geldiğini ifade eden ve o yıla kadarki kehanetlerini paylaşan Noah, bazı kehanetlerini tutturdu. Tutan kehanetler nedeniyle yeniden gündeme gelen Noah, kehanetlerine yenilerini ekledi. Günümüzde sıkça tartışılan uzaylılar konusu 2028 yılının ağustos ayında resmen ilan edilecek. Aynı dönemde zaman makinesi de üretilmiş olacak. Sosyal medyada sıkça konuşulan Noah'ın kehanetlerinin tutması ise kafaları daha da karıştırıyor.Kehanet: Gelecekte olacak şeyleri bilme ve haber verme iddiasıdır.