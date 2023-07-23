2025 yılına hazır olun! Söyledikleri ağızları açık bıraktı! '2784 yılından geldim' dedi! "Her şey bedava..."

Tarihin gizemli zaman yolcusu Al Bielek, yıllardır dünya genelinde merak ve heyecan uyandıran iddialarla anılmaya devam ediyor. Kendisini 1940'lardan günümüze taşıyan olağanüstü deneyimi, insanlığın geleceğine dair şaşırtıcı tahminlerde bulunmasıyla hatırlanıyor. Al Bielek, ölmeden önce verdiği röportajlarda, İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD ordusunun Philadelphia Deneyi adı verilen gizli bir projeyle "görünmez" olacak bir savaş gemisi yaratma amacında olduğunu açıkladı. İşte 2784 yılına gittim geldim diyen Al Bielek'in tahminleri...