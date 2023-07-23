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2025 yılına hazır olun! Söyledikleri ağızları açık bıraktı! '2784 yılından geldim' dedi! "Her şey bedava..."

Al Bielek, zaman yolcusu olduğunu iddia eden gizemli bir kişilik olarak adını tarihe yazdırdı. Onun iddiaları, dünyanın geleceği hakkında korkunç ve şaşırtıcı tahminler içeriyor.

takvim.com.tr
23.07.2023 15:21 - Son Güncelleme: 23.07.2023 15:21
’2784 yılından geldim’ dedi! 2025 yılına hazır olun! Söyledikleri ağızları açık bıraktı! Her şey bedava...

Tarihin gizemli zaman yolcusu Al Bielek, yıllardır dünya genelinde merak ve heyecan uyandıran iddialarla anılmaya devam ediyor. Kendisini 1940'lardan günümüze taşıyan olağanüstü deneyimi, insanlığın geleceğine dair şaşırtıcı tahminlerde bulunmasıyla hatırlanıyor. Al Bielek, ölmeden önce verdiği röportajlarda, İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD ordusunun Philadelphia Deneyi adı verilen gizli bir projeyle "görünmez" olacak bir savaş gemisi yaratma amacında olduğunu açıkladı. İşte 2784 yılına gittim geldim diyen Al Bielek'in tahminleri...

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’2784 yılından geldim’ dedi! 2025 yılına hazır olun! Söyledikleri ağızları açık bıraktı! Her şey bedava...

2025 YILINA DİKKAT!

2025 yılına özellikle dikkat çeken Bielek, Üçüncü Dünya Savaşı'nın bu tarihte patlak vereceğini iddia etti ve gelecekte dünyadaki hiçbir hükümetin olmayacağını öne sürdü.

’2784 yılından geldim’ dedi! 2025 yılına hazır olun! Söyledikleri ağızları açık bıraktı! Her şey bedava...

2025 yılına özellikle dikkat çeken Bielek, Üçüncü Dünya Savaşı'nın bu tarihte patlak vereceğini iddia etti ve gelecekte dünyadaki hiçbir hükümetin olmayacağını öne sürdü.

’2784 yılından geldim’ dedi! 2025 yılına hazır olun! Söyledikleri ağızları açık bıraktı! Her şey bedava...

Geçmişte 1940'lardan günümüze bir zaman yolculuğu deneyimi yaşadığını anlatan Bielek, 2749 yılına ışınlandığını ve bu tarih aralığında gördüklerini detaylı bir şekilde anlattı.

’2784 yılından geldim’ dedi! 2025 yılına hazır olun! Söyledikleri ağızları açık bıraktı! Her şey bedava...

3. DÜNYA SAVAŞI TAHMİNİ

Yakın geleceğe dair korkutucu bir tablo çizen iddialarına göre, 2025 yılında dünya, Üçüncü Dünya Savaşı'nın acımasız kıskacında kalacak ve bu savaşta milyonlarca insanın hayatını kaybetmesi kaçınılmaz olacak.

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