2025-2026 KYK yurt ücretleri kaç para? İşte tip 1, 2, 3, 4, 5, 6 aylık ücret listesi

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK yurt ücretleri açıklandı. Altı farklı tipte yurt odası bulunan KYK'da bu yılın ücretleri 750 TL'den başlayıp 1.250 TL'ye kadar çıkıyor. 2025-2026 dönemi için başvurular e-Devlet üzerinden yapılırken, öğrenciler ücretsiz kahvaltı ve akşam yemeği imkanından da faydalanabilecek.

KYK yurt ücretleri 2025-2026 dönemi için belli oldu. Bu yıl yaklaşık yüzde 40 oranında artış yapılan yurt fiyatları 750 TL ile 1.250 TL arasında değişiyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2-6 Eylül tarihleri arasında alınacak başvurularla öğrencilerin üniversitelerine en yakın yurda yerleştirileceğini açıkladı.

🏠 KYK Yurt Ücretleri 2025-2026

Bu yıl yurt ücretlerinde yaklaşık %40 oranında artış yapıldı. Altı farklı tipte yurt odası bulunuyor ve ücretler 750 TL ile 1.250 TL arasında değişiyor. İşte yeni tablo:

Yurt Tipi 2024 Ücreti (TL) 2025 Ücreti (TL)
1. Tip 517,50 750
2. Tip 607,50 850
3. Tip 607,50 850
4. Tip 720 1.050
5. Tip 765 1.150
6. Tip 855 1.250

📌 KYK Yurt Tipleri Ne Anlama Geliyor?

  • 1. ve 2. Tip Yurtlar: Daha temel imkanlara sahip, ortak kullanım alanlarıyla öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılıyor.

  • 3. Tip: Odalar genellikle 2-4 kişilik. Çalışma masası, buzdolabı ve bazı yurtlarda kitaplık bulunuyor.

  • 4. Tip: Oda büyüklüğüne göre 2-4 kişilik. Donanım olarak orta seviye.

  • 5. Tip: İkinci en iyi yurt kategorisinde. Donanım daha gelişmiş, ücret ve depozito da buna göre daha yüksek.

  • 6. Tip: En modern ve donanımlı KYK yurtları. Öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde, en yüksek ücretli tip.

🗓️ Başvuru ve Yerleştirme Süreci

Bakan Bak'ın açıklamalarına göre:

  • Türkiye genelinde 1 milyon yatak kapasitesi ile Avrupa'nın en yaygın yurt ağına ulaşıldı.

  • Öğrencilere kahvaltı ve akşam yemeği ücretsiz olarak sunulacak.

  • Öğrenciler üniversitelerine en yakın yurda yapay zeka destekli sistemle yerleştirilecek.

  • İkinci üniversitesini okuyan öğrencilerin başvuruları, kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra alınacak.

🎓 Öğrencilere Önemli Not

Başvurular 2-6 Eylül tarihleri arasında yapılacak olup, öğrencilerin yerleştirme sonuçlarını e-Devlet üzerinden takip etmeleri gerekiyor.

Fotoğraflar: AA