2025-2026 KYK yurt ücretleri kaç para? İşte tip 1, 2, 3, 4, 5, 6 aylık ücret listesi
Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK yurt ücretleri açıklandı. Altı farklı tipte yurt odası bulunan KYK'da bu yılın ücretleri 750 TL'den başlayıp 1.250 TL'ye kadar çıkıyor. 2025-2026 dönemi için başvurular e-Devlet üzerinden yapılırken, öğrenciler ücretsiz kahvaltı ve akşam yemeği imkanından da faydalanabilecek.
🏠 KYK Yurt Ücretleri 2025-2026
Bu yıl yurt ücretlerinde yaklaşık %40 oranında artış yapıldı. Altı farklı tipte yurt odası bulunuyor ve ücretler 750 TL ile 1.250 TL arasında değişiyor. İşte yeni tablo: