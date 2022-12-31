2023 yılbaşı MPİ bilet numarası ile online ve hızlı bilet sorgulama ekranı -MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI

2023 yılbaşı MPİ bilet numarası ile online ve hızlı bilet sorgulama ekranı: Milli Piyango bilet sorgulama robotu eşliğinde basit ve çabucak biletinize ne kadar ikramiyenin isabet ettiğini öğrenebilirsiniz. Tam liste ile biletlerini karşılaştırarak vakit kaybetmek istemeyenler sorgulama ekranı eşliğinde biletlerine ne kadar ikramiye çıktığını basit bir biçimde öğrenebilmekteler. Sorgulama ekranına biletinizin tam altı hanesini aratarak sorgulama yapılabilirsiniz. Sadece büyük ikramiye amacıyla değil başka ikramiyelerden de ne kadar kazandığınızı öğrenmek amacıyla bilet numaralarınızı tam anlamıyla yazmanız lazımdır.