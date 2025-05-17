200 milyonluk Euro’luk kıtalar arası vurgun! Çok sayıda kişiyi dolandırdılar

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

İfadelerin alınmasının ardından mahkeme heyeti sanıklardan Volkan Çark'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine, Ertuğrul Sezer'in ise tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme heyeti, ayrıca yurt dışında olan firari sanıklar Hicabi Pala, Tolga Dinler ve Barış Erdoğan hakkında 'kırmızı bülten' çıkarılmasına da karar bağladı. Mahkeme heyeti kararında konuyla ilgili Fransa'da adli mercilere yansıyan şikayet olup olmadığını yönünde uluslararası yazışma yapılmasını istedi. Mahkeme heyeti Adalet Bakanlığı aracılığıyla şirketin yöneticisi veya şirket adına hareket etmeye yetkili temsilcileri ve ortakları, bu şirketin faaliyet alanı, borsa, forex veya diğer döviz piyasalarında yatırım yapıp yapmadığı, yapmış ise bu alanda temin ettiği gelir giderlerini gösterir belgelerin ve ayrıca firari 3 sanığın kurucu yahut yetkili oldukları başkaca bir şirkette olup olmadığının Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) sorulmasını da karar verip, duruşmayı erteledi.

MAHKEMENİN ARA KARARI MAĞDURLARI MEMNUN ETTİ

Duruşma sonrası Fransa'dan gelen mağdurlar, adliye sarayı dışında Sezer'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesini sevinçle karşıladı, mahkeme heyetini alkışladı. Fransız vatandaşları, üzerinde Ertuğrul Sezer, Hicabi Pala ve Tolga Dinler'in birlikte resminin bulunduğu ve Fransızca ve Türkçe' "Paramızı çaldılar, sesimizi değil' yazılı pankart açtı.

Duruşmayı izlemek için gelen ve 30 bin avro dolandırılan Fransız vatandaşı Raja Gobji, "Bu karardan dolayı Türk adaletine ve avukatlarına teşekkür ediyorum. Serbest kalmaması bizim için önemliydi. Kırmızı bülten çıkarılmasından da memnunuz. Bizler Fransa'dan bu uluslararası dolandırıcılıkla mücadele için geldik. Sadece bu davayı takip etmek için gelenlerin bu kişilere verdiği para 1 milyon 500 bin avrodur. Türk adaletine güvendik. Güvenimiz boşa çıkmadı" dedi.