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18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları sözleri… Çanakkale Zaferi önemi nedir? Çanakkale Zaferi kısa – uzun – resimli sözler!

18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları sözleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Çanakkale Zaferi önemi merak ediliyor. Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktalarından birisi olan Çanakkale Zaferi büyük bir coşkuyla kutlanırken, şehitlerimiz de yad ediliyor. Milli mücadelenin simgelerinden olan Çanakkale Zaferi mesajları kısa uzun resimli sözler araştırılıyor. Çanakkale Zaferi, vatanseverlik, fedakârlık, cesaret gibi yüksek faziletlerin kahramanca sergilendiği bir destandır. Çanakkale Savaşı veya Çanakkale Muharebeleri, I. Dünya Savaşı sırasında 1915–1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara muharebeleridir.

17.03.2020 17:00 - Son Güncelleme: 17.03.2020 17:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





