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18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları sözleri… Çanakkale Zaferi önemi nedir? Çanakkale Zaferi kısa – uzun – resimli sözler!
18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları sözleri… Çanakkale Zaferi önemi nedir? Çanakkale Zaferi kısa – uzun – resimli sözler!
18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları sözleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Çanakkale Zaferi önemi merak ediliyor. Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktalarından birisi olan Çanakkale Zaferi büyük bir coşkuyla kutlanırken, şehitlerimiz de yad ediliyor. Milli mücadelenin simgelerinden olan Çanakkale Zaferi mesajları kısa uzun resimli sözler araştırılıyor. Çanakkale Zaferi, vatanseverlik, fedakârlık, cesaret gibi yüksek faziletlerin kahramanca sergilendiği bir destandır. Çanakkale Savaşı veya Çanakkale Muharebeleri, I. Dünya Savaşı sırasında 1915–1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara muharebeleridir.
17.03.2020 17:00
- Son Güncelleme: 17.03.2020 17:03
18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları sözleri… Çanakkale Zaferi önemi nedir? Çanakkale Zaferi kısa – uzun – resimli sözler!
Çanakkale Zaferi mesajları sözleri 18 Mart gününde araştırılıyor. Kısa, uzun, resimli Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri sorgulanıyor. Milli mücadele dönemimizin simgesi olan Çanakkale Zaferi hakkında araştırma yapılıyor. 1.Dünya Savaşı'nı doğrudan etkileyen Çanakkale Zaferi'nin hem dünya, hem de ülkemiz açısından birçok önemli sonucu bulunmaktadır.
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18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları sözleri… Çanakkale Zaferi önemi nedir? Çanakkale Zaferi kısa – uzun – resimli sözler!
18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJLARI
Dur yolcu bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Çanakkale Zaferimiz kutlu olsun.
18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları sözleri… Çanakkale Zaferi önemi nedir? Çanakkale Zaferi kısa – uzun – resimli sözler!
"Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur."
Mustafa Kemal ATATÜRK
18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları sözleri… Çanakkale Zaferi önemi nedir? Çanakkale Zaferi kısa – uzun – resimli sözler!
Türk milletinin Çanakkale'de elde ettiği zafer, bütün dünyaya verilmiş bir insanlık dersidir. Bu destansı zaferin temelinde güçlü bir inanç, büyük bir vatan aşkı ve özgürlük tutkusu vardır. Çanakkale şehitlerimizi minnetle anmaktayız.
18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları sözleri… Çanakkale Zaferi önemi nedir? Çanakkale Zaferi kısa – uzun – resimli sözler!
"Çanakkale müdafaası, üç mucizeler muharebesidir Hali kurtardı; maziye hamaset ve azametini iade etti; vatanımızı bir vatanı ebedi yaptı."
Sami Paşazade Sezai