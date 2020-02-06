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+18 kan dondurdu! Timsahın midesinden öyle bir şey çıktı ki... Görenler şoke oldu

Afrika ülkesi Zimbabve'de bir kasabada yaşanan olay herkesi şoke etti. Köylülerin şüphelendiği timsahın içini açınca gördükleri manzara karşısında şoka uğradılar! Timsahlar sürüngenlerden, sıcak ülkelerin akarsularının, bataklıklarının içinde ve kıyılarında yaşayan, ağır hareket eden ve ağır yüzen, pek çok türü bulunan, boyu 10 metreyi bulabilen, kalın ve üzeri pütür pütür derili, uzun kuyruklu, uzun ve kocaman ağızlı, önü ne gelen canlıları boğup parçalayıp yiyen, derisi için avlanan bir hayvandır.

06.02.2020 12:22 - Son Güncelleme: 06.02.2020 12:22
+18 kan dondurdu! Timsahın midesinden öyle bir şey çıktı ki... Görenler şoke oldu

Timsahın karnından çıkanlar gören herkesi şaşırttı. Zimbabve'de yaşanan olay görenleri dehşete düşürdü. Sosyal medyada yayılan bu görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı. Görenleri dehşete düşüren o görüntüler milyonlarca kez izlendi. Köylüler günlerdir kaybolan çocuğu bulmak için köyün her yerini aradı. Acı gerçek köylüler tarafından yakalanan timsahın midesinden çıktı.

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+18 kan dondurdu! Timsahın midesinden öyle bir şey çıktı ki... Görenler şoke oldu

Köylüler bir çocuğa saldırıp öldürdüğünden şüphelendikleri timsahı avlamayı başardı.

+18 kan dondurdu! Timsahın midesinden öyle bir şey çıktı ki... Görenler şoke oldu

Dev timsahın karnını keserek içine baktıklarında ise korkuları gerçek oldu.

+18 kan dondurdu! Timsahın midesinden öyle bir şey çıktı ki... Görenler şoke oldu

Timsahın karnında öldürdüğü çocuğun kalıntıları bulunuyordu.

+18 kan dondurdu! Timsahın midesinden öyle bir şey çıktı ki... Görenler şoke oldu

Ülkede yaşanan yoğun yağışlar nehirlerin taşmasına neden olmuş ve bu nehirlerde yaşayan timsahlarda civar köylerde yaşayan köylülere saldırmaya başlamıştı.

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