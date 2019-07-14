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16 Temmuz Salı BİM aktüel kataloğu yayınlandı! Bu hafta indirimli ürünler dikkat çekiyor

Her hafta büyük bir ilgiyle takip edilen BİM aktüel kataloğu yayınlandı. BİM'de Salı ve Cuma günleri büyük indirim fırsatları sunuyor. Vatandaşların merakla beklediği 16 Temmuz Salı ve 19 Temmuz Cuma BİM aktüel kataloğu görücüye çıktı. Peki 16 Temmuz Salı ve 19 Temmuz Cuma günü BİM aktüel ürünler arasında hangi sürpriz ürünler var? İşte kataloğda yer alan o ürünler...

14.07.2019 17:57 - Son Güncelleme: 14.07.2019 18:12
16 Temmuz Salı BİM aktüel kataloğu yayınlandı! Bu hafta indirimler ürünler dikkat çekiyor

BİM 16 Temmuz Salı indirimleri belli oldu. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu...

16 Temmuz Salı BİM aktüel kataloğu yayınlandı! Bu hafta indirimler ürünler dikkat çekiyor
16 Temmuz Salı BİM aktüel kataloğu yayınlandı! Bu hafta indirimler ürünler dikkat çekiyor
16 Temmuz Salı BİM aktüel kataloğu yayınlandı! Bu hafta indirimler ürünler dikkat çekiyor
16 Temmuz Salı BİM aktüel kataloğu yayınlandı! Bu hafta indirimler ürünler dikkat çekiyor
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