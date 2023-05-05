12 ile SARI KOD uyarısı! 5,6,7,8 Mayıs 2023 HAVA DURUMU raporu! YAZLIKLARI GERİ KOYUN! Sel, su baskını, yıldırım düşmesi, çatı uçması, sağanak...

Marmara, Ege, İç ve Batı Akdeniz ile Zonguldak, Düzce, Bolu, Eskişehir ve Konya çevrelerinin Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 5,6,7,8 Mayıs 2023 hava durumu raporu...