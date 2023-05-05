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Haberler Yaşam 12 ile SARI KOD uyarısı! 5,6,7,8 Mayıs 2023 HAVA DURUMU raporu! YAZLIKLARI GERİ KOYUN! Sel, su baskını, yıldırım düşmesi, çatı uçması, sağanak...

12 ile SARI KOD uyarısı! 5,6,7,8 Mayıs 2023 HAVA DURUMU raporu! YAZLIKLARI GERİ KOYUN! Sel, su baskını, yıldırım düşmesi, çatı uçması, sağanak...

AKOM ve Meteoroloji'den gelen oraj uyarılarından sonra hava durumu hakkında araştırmalar hızlandı.Meteoroloji bugün beklenen yağışlar nedeniyle 12 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. Bahar ayının gelmesiyle birkaç gün güneşli ilerleyen havaların ardından yağmur tekrar kendini gösterdi. İşte 5,6,7,8 Mayıs güncel hav durumu raporu....

takvim.com.tr
05.05.2023 09:54 - Son Güncelleme: 05.05.2023 10:07
12 ile SARI KOD uyarısı! 5,6,7,8 Mayıs 2023 HAVA DURURMU raporu! Soğuk hava geri geliyor! Sel, su baskını, yıldırım düşmesi, çatı uçması, sağanak...

Marmara, Ege, İç ve Batı Akdeniz ile Zonguldak, Düzce, Bolu, Eskişehir ve Konya çevrelerinin Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 5,6,7,8 Mayıs 2023 hava durumu raporu...

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12 ile SARI KOD uyarısı! 5,6,7,8 Mayıs 2023 HAVA DURURMU raporu! Soğuk hava geri geliyor! Sel, su baskını, yıldırım düşmesi, çatı uçması, sağanak...

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yarın saat 11.00'dan itibaren İzmir'in doğusundaki ilçeleri Kemalpaşa, Bayındır, Tire, Ödemiş, Kiraz ve Beydağ'da gök gürültülü, kuvvetli Sağanak yağmur beklendiği duyuruldu.

12 ile SARI KOD uyarısı! 5,6,7,8 Mayıs 2023 HAVA DURURMU raporu! Soğuk hava geri geliyor! Sel, su baskını, yıldırım düşmesi, çatı uçması, sağanak...

Sağanağın sabah saatlerinden itibaren il genelinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağının tahmin edildiği belirtildi. Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

12 ile SARI KOD uyarısı! 5,6,7,8 Mayıs 2023 HAVA DURURMU raporu! Soğuk hava geri geliyor! Sel, su baskını, yıldırım düşmesi, çatı uçması, sağanak...

Sıcaklıkların batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

12 ile SARI KOD uyarısı! 5,6,7,8 Mayıs 2023 HAVA DURURMU raporu! Soğuk hava geri geliyor! Sel, su baskını, yıldırım düşmesi, çatı uçması, sağanak...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; İç Ege ve Göller Yöresi ile Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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