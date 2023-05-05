12 ile SARI KOD uyarısı! 5,6,7,8 Mayıs 2023 HAVA DURUMU raporu! YAZLIKLARI GERİ KOYUN! Sel, su baskını, yıldırım düşmesi, çatı uçması, sağanak...
AKOM ve Meteoroloji'den gelen oraj uyarılarından sonra hava durumu hakkında araştırmalar hızlandı.Meteoroloji bugün beklenen yağışlar nedeniyle 12 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. Bahar ayının gelmesiyle birkaç gün güneşli ilerleyen havaların ardından yağmur tekrar kendini gösterdi. İşte 5,6,7,8 Mayıs güncel hav durumu raporu....
05.05.2023 09:54 - Son Güncelleme: 05.05.2023 10:07
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yarın saat 11.00'dan itibaren İzmir'in doğusundaki ilçeleri Kemalpaşa, Bayındır, Tire, Ödemiş, Kiraz ve Beydağ'da gök gürültülü, kuvvetli Sağanak yağmur beklendiği duyuruldu.