1 parçası 50 yıl ömür uzatıyor! Uzmanlar 'yaşam iksiri' diyerek açıkladı! Kalp, kolesterol, depresyon, tansiyon, diyabetin şifası...
1 parçası bile ömrü uzatıyor. Son yıllarda yapılan araştırmalar ortaya çıkardı. Kalp-damar hastalığı, tansiyon, şeker, depresyon gibi rahatsızlıkları olanlara şifa etkisi yaratıyor. İşte günde sadece 1 parça tüketerek çok daha sağlıklı yaşamanızı sağlayacak o besin...
Son yıllarda yapılan araştırmalar, bitter çikolatanın sadece lezzetli bir tatlı olmanın ötesinde bir dizi sağlık faydası sağladığını ortaya koyuyor. Bitter çikolata, içeriğinde bulunan kakao oranı yüksek olduğu için vücut için çeşitli faydalı besin maddeleri içeriyor İşte yaşam iksiri olarak adlandırılan bitter çikolatanın mucizevi faydaları...
Bitter çikolatanın en dikkat çeken faydalarından biri, kalp sağlığı üzerindeki olumlu etkisidir. Kakao, içerdiği antioksidanlar sayesinde kalp hastalıklarına karşı koruyucu bir etki gösterebilir. Ayrıca, bitter çikolatanın tüketimiyle kan basıncının düşebileceği ve kolesterol seviyelerinin kontrol altına alınabileceği belirtiliyor.
Bir diğer önemli faydası ise beyin fonksiyonlarını desteklemesidir. Bitter çikolata, içerdiği flavonoidler ve kafein sayesinde beyinde kan akışını artırarak dikkat, odaklanma ve hafızayı güçlendirir. Bazı araştırmalar, düzenli olarak bitter çikolata tüketen kişilerin bilişsel işlevlerinin daha iyi olduğunu göstermektedir.
Aynı zamanda, bitter çikolatanın ruh hali üzerinde olumlu bir etkisi olduğu da belirtilmektedir. Çikolatanın içerdiği feniletilamin adlı madde, beyinde endorfin ve serotonin salgılanmasını artırarak mutluluk hissi yaratabilir. Bu nedenle, stresli veya gergin anlarda bir parça bitter çikolata tüketmek, rahatlama ve keyif hissi sağlayabilir.