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  • Sultan II. Abdülhamid dönemine ait görmediğiniz fotoğraflar 1
    Sultan II. Abdülhamid dönemine ait görmediğiniz fotoğraflar
    Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı ve 113. İslam halifesi II. Abdülhamid Eyüp'te kılıç kuşanma merasiminde