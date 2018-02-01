Yol Durumu
  • Kar ve fırtına hayatı felç etti! İlçede ulaşım güçlükle sağlanıyor 1
    Kar ve fırtına hayatı felç etti! İlçede ulaşım güçlükle sağlanıyor

    Ardahan'ın Posof ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı.