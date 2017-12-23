Dünyanın en ilgi çekici 23 köprüsü

Köprüler şüphesiz ki ulaşımımız için en önemli araçlardandır. Peki nedir köprülerin asıl amacı; kıyıları, bölgeleri, şehirleri birbirine bağlamaktır. Bazen iki kültür arasındaki bağlantı bile olurlar. İnsanları ve arabaları taşırken kolaylık sağlar bu yüzden hayati önem taşıdıkları tartışılmaz bir gerçektir. Fakat köprüler sadece ulaşımı sağlamak için inşa edilmiyorlar, mimari açıdan da sanat eseri olmalarıyla büyük değer taşıyorlar. Hareketli, taş, tarihi, kemerli ve ilginç tasarımlara sahip köprüler inşa ediliyor. İşte "Dünyanın En İlgi Çekici 23 Köprüsü"....