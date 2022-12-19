Vav TV İzle
Haberler Türkiye Çürük domatesi çöpe atanın vay haline! Aklınızın ucuna bile gelmeyecek bir faydası varmış....

Çürük domatesi çöpe atanın vay haline! Aklınızın ucuna bile gelmeyecek bir faydası varmış....

Çürük domatesleri sakın çöpe atmayın. Evde birçok yemeğe lezzet katan domatesleri çürüdüğü zaman direkt çöpe atmak yerine çok farklı alanlarda kullanarak mucizeler yaratabilirsiniz. Görüntüsü her ne kadar hoşunuza gitmese de çürük domatesin birçok faydası bulunuyor. İşte çürük domatesin kullanım alanları...

takvim.com.tr
19.12.2022 17:27 - Son Güncelleme: 19.12.2022 17:27
Çürük domatesi çöpe atanın vay haline! Aklınızın ucuna bile gelmeyecek bir faydası varmış....

Çürük domatesi sakın çöpe atmayın! İşte çürük domatesle yaratabileceğiniz mucizeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çürük domatesi çöpe atanın vay haline! Aklınızın ucuna bile gelmeyecek bir faydası varmış....

ÇÜRÜK DOMATESLE SAÇ MASKESİ

Çürük domateslerin kötü kısımlarını ayırarak çok daha hızlı uzayan sağlıklı saçlar elde edebilirsiniz. Saçınız temizken ezdiğiniz domatesi her tarafına güzel bir şekilde yedirin. Elinizle güzelce masaj yapın.

Çürük domatesi çöpe atanın vay haline! Aklınızın ucuna bile gelmeyecek bir faydası varmış....

15 dakika sonra saçınızı yıkayın ve her zaman kullandığınız saç kremini kullanın.

Çürük domatesi çöpe atanın vay haline! Aklınızın ucuna bile gelmeyecek bir faydası varmış....

Domateslerdeki etkili besinler, saçları tedavi edici bir etkidedir.

Çürük domatesi çöpe atanın vay haline! Aklınızın ucuna bile gelmeyecek bir faydası varmış....

BUZDOLABI KOKUSUNDAN KURTULUN

Buzdolabında yer alan tuhaf kokuları gidermek için domatesten faydalanabilirsiniz.

SON DAKİKA