Çürük domatesi çöpe atanın vay haline! Aklınızın ucuna bile gelmeyecek bir faydası varmış....
Çürük domatesleri sakın çöpe atmayın. Evde birçok yemeğe lezzet katan domatesleri çürüdüğü zaman direkt çöpe atmak yerine çok farklı alanlarda kullanarak mucizeler yaratabilirsiniz. Görüntüsü her ne kadar hoşunuza gitmese de çürük domatesin birçok faydası bulunuyor. İşte çürük domatesin kullanım alanları...
19.12.2022 17:27 - Son Güncelleme: 19.12.2022 17:27
ÇÜRÜK DOMATESLE SAÇ MASKESİ
Çürük domateslerin kötü kısımlarını ayırarak çok daha hızlı uzayan sağlıklı saçlar elde edebilirsiniz. Saçınız temizken ezdiğiniz domatesi her tarafına güzel bir şekilde yedirin. Elinizle güzelce masaj yapın.