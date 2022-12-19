Çürük domatesi çöpe atanın vay haline! Aklınızın ucuna bile gelmeyecek bir faydası varmış....

ÇÜRÜK DOMATESLE SAÇ MASKESİ

Çürük domateslerin kötü kısımlarını ayırarak çok daha hızlı uzayan sağlıklı saçlar elde edebilirsiniz. Saçınız temizken ezdiğiniz domatesi her tarafına güzel bir şekilde yedirin. Elinizle güzelce masaj yapın.