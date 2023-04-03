Zımba gibi bünye, eş seçimi, sağlam karakter... Hepsinin sırrı onda gizli! Bu kan grubuna sahipseniz en güçlü sizsiniz!

Kan grupları kan verme ve organ nakilleri gibi tıbbi işlemler için büyük önem taşırken son araştırmalar kafaları karıştırdı. Yapılan bazı çalışmalar kan gruplarından birisinin yüksek stres toleransına ve yüksek adrenalin seviyelerine sahip olduğunu ifade ediyor. Ancak bu iddiaların çoğu bilimsel olarak doğrulanmıyor. Bir kan grubu var ki onun hakkında söylenenlere inanamayacaksınız.