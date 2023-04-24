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Haberler Trend Zihni harıl harıl çalışanları bulan IQ testi! Oturma odasındaki dört kelimeyi bulanlar rakibini direkt eliyor!

Zihni harıl harıl çalışanları bulan IQ testi! Oturma odasındaki dört kelimeyi bulanlar rakibini direkt eliyor!

Bu optik illüzyonda oturma odasında oturan bir aile var ve hepsi kitap ya da dergi okuyor. Bu meydan okumada sizlerden dört kelimeyi bulmanız isteniyor. Cevapları bulmak sandığınızdan daha kolay olmadığı biraz daha zaman ayırmanızı öneriyoruz. İlk başta kelimelerin nerede olduğunu anlamak sizin için zor olmuş olabilir. Ancak birini bulursanız diğerlerini bulmanız daha kolay olacaktır.

24.04.2023 08:52 - Son Güncelleme: 24.04.2023 08:52
Zihni harıl harıl çalışanları bulan IQ testi! Oturma odasındaki dört kelimeyi bulanlar rakibini direkt eliyor!

Test etmek istediğiniz akıl ve görme becerisi bugün size sunduğumuz bu görsel bulmacada yer alıyor. Bu paylaşımda bir aile resmedilmiş ve 4 gizli kelime bulunuyor. Sürprizi kelimeleri belirlemen için 30 saniyeniz var. Görseldeki kelimeleri tek tek tespit etmek için dikkatli olmalısın. Bu eğlenceli gözlem görevini yapacak ve zihninizi ve gözlerinizi çalıştıracak.

Zihni harıl harıl çalışanları bulan IQ testi! Oturma odasındaki dört kelimeyi bulanlar rakibini direkt eliyor!

DÖRT KELİMEYİ BULABİLİR MİSİN?

Bu görsel kamufle edilmiş dört kelime bulmayı içeren bir meydan okumadır.

Zihni harıl harıl çalışanları bulan IQ testi! Oturma odasındaki dört kelimeyi bulanlar rakibini direkt eliyor!

Buradaki asıl amaç, bunu 30 saniyeden daha kısa sürede yapmaktır.

Zihni harıl harıl çalışanları bulan IQ testi! Oturma odasındaki dört kelimeyi bulanlar rakibini direkt eliyor!

Bu zeka oyununun en zor yanı ise arka planında benzer renklerin ve görüntülerin kullanılmasıdır.

Zihni harıl harıl çalışanları bulan IQ testi! Oturma odasındaki dört kelimeyi bulanlar rakibini direkt eliyor!

Şimdi resimdeki gizli kelimeleri bulmak için tüm satırlara ve sütunlara hızlıca göz atmaya başlayabilirsiniz.

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