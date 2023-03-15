Zihinlere ferahlık verecek ponzo illüzyon testi! İki çizgiden en uzununu bulanın IQ’su tavan yapıyor!

Zihinlere ferahlık verecek ponzo illüzyon testi geldi. İki çizgiden en uzununu bulanın IQ'su tavan yapıyor. Popüler olan yeni bir optik yanılsama insanların kafalarını karıştırıyor. Görseldeki demiryolu hattında iki sarı çizgi gösteriyor. Peki, hangisinin daha uzun olduğunu söyleyebilir misiniz? Bunun için sadece 10 saniye süren var. Süreyi başlatıyoruz.