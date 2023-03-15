Zihinlere ferahlık verecek ponzo illüzyon testi! İki çizgiden en uzununu bulanın IQ'su tavan yapıyor!
Optik illüzyonlar ve zeka oyunları günümüzde oldukça popüler hale geldi. İnsanla yanılsamalardaki hataları ya da gizlenen nesneleri bulmak için zihinlerini kullanmaktan sonra derece hoşlanıyor. Bu yanılsama bir demiryolu hattında iki sarı çizgiyi gösteriyor. İlk bakışta iki çizginin boyut olarak tamamen farklı olduğu anlaşılıyor. Peki, ama hangisinin daha uzun olduğunu söyleyebilir misiniz? İşte viral olan test!
15.03.2023 11:04 - Son Güncelleme: 15.03.2023 11:04
Zihinlere ferahlık verecek ponzo illüzyon testi geldi. İki çizgiden en uzununu bulanın IQ'su tavan yapıyor. Popüler olan yeni bir optik yanılsama insanların kafalarını karıştırıyor. Görseldeki demiryolu hattında iki sarı çizgi gösteriyor. Peki, hangisinin daha uzun olduğunu söyleyebilir misiniz? Bunun için sadece 10 saniye süren var. Süreyi başlatıyoruz.